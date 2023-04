ക്യാമറയിൽ പകർത്തി ക്രൂരവിനോദം, തെളിവായതും ആ ദൃശ്യങ്ങൾ

മണ്ണാർക്കാട് ∙ മധു ഒരു കണ്ണീർക്കാഴ്ചയായി മാറിയതു പ്രതികൾ തന്നെ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയാണ്. മധുവിനെ മർദിക്കുകയും ദൃശ്യം ക്യാമറയിൽ പകർത്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ക്രൂരത ഒടുവിൽ പ്രതികൾക്കു തന്നെ വിനയാവുകയായിരുന്നു.

പ്രതികൾ പ്രചരിപ്പിച്ച ദൃശ്യങ്ങളാണു കാട്ടിൽ നടന്ന ക്രൂരകൃത്യത്തെ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവന്നത്. പ്രതികളുടെ മൊബൈലുകളിലെ ചിത്രങ്ങളും വണ്ടിക്കടവു മുതൽ മുക്കാലി വരെയുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 64 ജിബി ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളാണു കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. മുക്കാലിയിൽ ആൾക്കൂട്ടം മധുവിനെ തടഞ്ഞുവച്ചതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പ്രോസിക്യൂഷൻ തെളിവായി ഹാജരാക്കി.

English Summary: Videos of cruelty towards Madhu turned evidence in Madhu Murder Case