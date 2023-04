മധു വധക്കേസ്: വക്കീൽ ഫീസ് നൽകാതെ സർക്കാർ; മധുവിനു പിന്തുണയുമായി മമ്മൂട്ടി

പാലക്കാട് ∙ മധു വധക്കേസിൽ പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരെന്നു തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇടപെടൽ മൂലം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും കേസ് വാദിച്ച സ്പെഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് അർഹിക്കുന്ന വക്കീൽഫീസ് സർക്കാരിൽനിന്നു ലഭിച്ചില്ല. പല കേസുകളിലും ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി പുറമേനിന്ന് അഭിഭാഷകരെ നിയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കേസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവഗണന.

13 മാസമായി രാജേഷ് എം.മേനോനാണ് കേസിൽ സ്പെഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ. 147 തവണ ഹാജരായി. രേഖകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും മറ്റുമായി ഒട്ടേറെ യാത്രകൾ നടത്തി. ചെലവായ 1.88 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബില്ലുകളും സമർപ്പിച്ചു. ഇതിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 47,000 രൂപയും പിന്നീട് ബാക്കിയും അനുവദിച്ചു. ചെലവായ ബിൽ അനുവദിക്കാൻ വകുപ്പില്ലാത്തതിനാൽ പ്രതിഫലമെന്ന നിലയിലാണ് ഈ തുക സർക്കാർ അനുവദിച്ചത്.

താൻ ചെലവാക്കിയ തുക മാത്രമാണു ലഭിച്ചതെന്നും ഇത്രയും മാസങ്ങളിലെ പ്രയത്നത്തിന് ഒരു രൂപ പോലും ഫീസായി സർക്കാർ അനുവദിച്ചില്ലെന്നും രാജേഷ് പറയുന്നു. പ്രതിഫലം എത്രയെന്നു പോലും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.

മധുവിനു പിന്തുണയുമായി മമ്മൂട്ടി

മണ്ണാർക്കാട് ∙ ‘ആൾക്കൂട്ടം കൊന്നത് എന്റെ അനുജനെയാണ്’ – കൊല്ലപ്പെട്ട മധുവിനു പിന്തുണയുമായി ഉയർന്ന ആദ്യ ശബ്ദങ്ങളിലൊന്നു നടൻ മമ്മൂട്ടിയുടേതാണ്. തന്റെ അഭിഭാഷകൻ വി.നന്ദകുമാറിനെ മധുവിന്റെ വീട്ടിലേക്കയച്ചു നിയമസഹായം നൽകാൻ മമ്മൂട്ടി ശ്രമിച്ചു.

