അരിക്കൊമ്പന്റെ ഭാവി ഇന്നറിയാം; ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനു നേരിട്ടു പരാതി നൽകാൻ 50 സംഘടനകൾ

മൂന്നാർ ∙ ചിന്നക്കനാലിലെ കാട്ടാന ‘അരിക്കൊമ്പനെ’ മയക്കുവെടിവച്ചു പിടികൂടുന്നതിനെതിരെ മൃഗസ്നേഹി സംഘടനകൾ നൽകിയ കേസ് ഇന്നു വീണ്ടും ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും. കോടതി നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടും ഇന്നു സമർപ്പിക്കും. അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടേണ്ടതില്ലെന്നും റേഡിയോ കോളർ ധരിപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നുമാണു സമിതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ എന്നാണു വിവരം.

അതേസമയം, ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള 50 സംഘടനകൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനു നേരിട്ടു പരാതി നൽകാൻ ഇന്നു കോടതിയിലെത്തും. കൊച്ചി മറൈൻഡ്രൈവിൽ നിന്നു പ്രകടനമായി എത്താനാണു പദ്ധതി.

