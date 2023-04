രാഹുലിന്റെ ഓഫിസിലെ ഫോണും നെറ്റും കട്ട്

കൽപറ്റ∙ വയനാട്ടിലെ എംപി ഓഫിസിലെ ടെലിഫോൺ, ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനുകൾ ബിഎസ്എൻഎൽ വിച്ഛേദിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധി എംപി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് അയോഗ്യനായ സാഹചര്യത്തിലാണു നടപടിയെന്ന് ബിഎസ്എൻഎൽ അറിയിച്ചു. വൈകിട്ട് ആറോടെയാണു വിവരം എംപി ഓഫിസ് ജീവനക്കാരെ കൽപറ്റ ബിഎസ്എൻഎൽ ഓഫിസിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചത്.

ഡൽഹിയിലെ ബിഎസ്എൻഎൽ ആസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള നിർദേശമനുസരിച്ചാണു നടപടിയെന്നും അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു. രാഹുലിനെ അയോഗ്യനാക്കിയ തീരുമാനം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെ ധൃതിപിടിച്ചു നടത്തുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നു ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

English Summary: BSNL Has Disconnected The Telephone Connection of Rahul Gandhi's Wayanad MP Office