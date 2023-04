വൈക്കം സ്വദേശിനിയുടെയും മക്കളുടെയും കൊലപാതകം: ഭർത്താവ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചു

ലണ്ടൻ ∙ വൈക്കം സ്വദേശിയായ നഴ്സിനെയും 2 മക്കളെയും ബ്രിട്ടനിൽ വച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഭർത്താവ് കോടതിയിൽ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. കുലശേഖരമംഗലം ആറാക്കൽ അശോകന്റെ മകൾ അഞ്ജു (40), മക്കളായ ജീവ (6), ജാൻവി (4) എന്നിവരുടെ കൊലപാതകമാണ് അഞ്ജുവിന്റെ ഭർത്താവ് കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി പടിയൂർ കൊമ്പൻപാറ ചേലപാലൻ സാജു (52) കോടതിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞത്. കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് തനിക്കറിയില്ലെങ്കിലും കുറ്റമേൽക്കുന്നു എന്നാണ് സാജു കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്. കേസിൽ സാജുവിന് ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷയ്ക്കാണു സാധ്യത. ജൂലൈ മൂന്നിനാണ് ശിക്ഷാവിധി.

സാജു, അഞ്ജു (ഫയൽ ചിത്രം)

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 15ന് രാത്രിയാണ് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് 130 കിലോമീറ്ററോളം അകലെയുള്ള കെറ്ററിങ്ങിലെ വീട്ടിൽ അഞ്ജുവും മക്കളും വെട്ടേറ്റു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 2 ദിവസത്തിനു ശേഷം പൊലീസ് സാജുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സൗദിയിലായിരുന്ന സാജുവും അഞ്ജുവും 2021 ഒക്ടോബറിലാണു ബ്രിട്ടനിലേക്കു കുടിയേറിയത്. എൻഎച്ച്എസിൽ (നാഷനൽ ഹെൽത് സർവീസ്) നഴ്സായിരുന്നു അഞ്ജു. ജീവ ഒന്നാം ക്ലാസിലും ജാൻവി യുകെജിയിലുമായിരുന്നു.

