കുഞ്ഞിനെ ബക്കറ്റിൽ ഉപേക്ഷിച്ച സംഭവം: അമ്മ ആശുപത്രി വിട്ടു

ആറന്മുള / കോട്ടയം ∙ പ്രസവിച്ചയുടൻ നവജാത ശിശുവിനെ ബക്കറ്റിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയ യുവതിയെ കോഴഞ്ചേരി മഹിളാ മന്ദിരത്തിലേക്ക് മാറ്റി. ചെങ്ങന്നൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് ഇന്നലെ യുവതിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നു. ആറന്മുള കോട്ടയിലുള്ള വാടകവീട്ടിൽനിന്ന് വസ്ത്രങ്ങളെടുക്കാനായി ഇവർ എത്തിയപ്പോൾ പൊലീസ് സുരക്ഷ ‍ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

യുവതിക്കൊപ്പമുള്ള അമ്മയ്ക്കും മൂത്ത മകനും താൽക്കാലിക താമസസ്ഥലം അധികൃതർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അമിത രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്നാണ് യുവതി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയത്. യുവതിയുമായി അകന്നുകഴിയുന്ന ഭർത്താവ്, യുവതിയുടെ അമ്മയ്ക്കൊപ്പമുള്ള മകന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ താൽപര്യം അറിയിച്ചു.

നവജാത ശിശുവിന്റെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്നതായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് കുട്ടികളുടെ ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കുട്ടിക്ക് മഞ്ഞപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതു മാറാനുള്ള ചികിത്സ നടത്തുന്നുണ്ട്. മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ശ്വാസ തടസ്സം മാറിയതായും കുട്ടി ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവരികയാണെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ അതിതീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. 10 ദിവസത്തെയെങ്കിലും ചികിത്സയ്ക്കും നിരീക്ഷണത്തിനു ശേഷമേ വാർഡിലേക്കു മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കൂ.

English Summary: Mother, accused in leaving new born child in bucket, discharged from hospital