കൊച്ചി ‘യുവം’ സമ്മേളനത്തിൽ നരേന്ദ്ര മോദിക്കൊപ്പം അനിൽ ആന്റണിയും; സമ്മേളനം 25ന്

തിരുവനന്തപുരം ∙ എ.കെ.ആന്റണിയുടെ മകൻ അനിൽ ആന്റണി ബിജെപിയിൽ ചേർന്നതിന്റെ ഓളം അടങ്ങും മുൻപ് 25ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കേരളത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിനു തുടക്കമിടും. കൊച്ചിയിൽ യുവാക്കളുടെ വിശാല സമ്മേളനം – ‘യുവം’ വേദിയിൽ നരേന്ദ്ര മോദിക്കൊപ്പം അനിൽ ആന്റണിയും പങ്കെടുക്കും. അനിൽ ആന്റണിയുടെ വാക്കുകൾ വിമർശിക്കപ്പെടുമെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുമെന്നും ബിജെപി കരുതുന്നു. അനിൽ ഒരു തുടക്കം മാത്രമെന്നു ബിജെപി ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. കേരളത്തിൽ എത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇൗ റാലിയും സമ്മേളനവും മാത്രമേ പരിപാടിയായുള്ളൂ. എല്ലാ മേഖലയിലെയും യുവാക്കളെ പരിപാടിയിലേക്കു ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്.

‘യുവം’ എന്ന പേരിൽ രാജ്യത്താകെ യുവാക്കളുടെ റാലിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ടു പങ്കെടുക്കുകയെന്നതു 2024 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണ തന്ത്രമായി ബിജെപി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിയിലെ റാലിയാണ് ആദ്യത്തേത്. ഇതിനു മുൻപു തന്നെ കോൺഗ്രസിന് ഒരു ഞെട്ടൽ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അനിൽ ആന്റണിയുടെ പ്രവേശന തിരക്കഥ ബിജെപി നേതാക്കൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതും. അനിൽ ആന്റണിയുടെ പ്രവേശനത്തെ ദേശീയതലത്തിലും ബിജെപി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. യുവാക്കളുടെ പ്രതിനിധിയായി അനിൽ ആന്റണിയെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ‘കോൺഗ്രസിനു വഴിതെറ്റി’യെന്നു മുതിർന്ന നേതാവിന്റെ മകനെ കൊണ്ടുതന്നെ പറയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്ന തന്ത്രമാണ് ബിജെപി കേരളത്തിൽ ഇനി ഉപയോഗിക്കുക.

18–35 പ്രായത്തിലുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ മോദിയോട് അനുഭാവം കൂടുന്നുവെന്ന സർവേകളാണ് ഇത്തരം പരിപാടികളിലേക്ക് എത്താൻ ബിജെപിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. മോദി മാജിക് എന്ന തന്ത്രത്തിനാണ് യുവ സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു വർഷം മുൻപ് ബിജെപി തുടക്കമിടുന്നത്. അനിൽ ആന്റണിയുടെ വരവിലൂടെ ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വാതിൽപ്പടിയിൽ എത്താനുള്ള ശ്രമവും നടത്തും. തൃശൂരിൽ സ്മൃതി ഇറാനി പങ്കെടുക്കുന്ന വനിതാസംഗമവും കോഴിക്കോട് രാജ്നാഥ് സിങ് നയിക്കുന്ന വിമുക്തഭടന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

