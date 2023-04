സമ്പുഷ്ട അരിക്ക് ചമ്പ പകരമാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി∙ കേരളത്തിന്റെ ചമ്പ (മട്ട) അരി പോഷക സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ (ഫോർട്ടിഫൈഡ്) അരിക്കു പകരമാകില്ലെന്നു കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. ഫോർട്ടിഫൈഡ് അരിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ചമ്പ അരിയിൽ ഇരുമ്പും പോഷകമൂല്യങ്ങളും കുറവാണ്. ചമ്പ അരിയിൽ ധാരാളം പോഷകം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ സമ്പുഷ്ടീകരണം ആവശ്യമില്ലെന്ന കേരളത്തിന്റെ നിലപാടാണു കേന്ദ്രം തള്ളിയത്. കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചാൽ വിളർച്ച അടക്കമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമെന്ന ലക്ഷ്യം നടപ്പാകില്ലെന്നു കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ–പൊതുവിതരണ സെക്രട്ടറി സഞ്ജീവ് ചോപ്ര ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു.

ലാബിൽ കേരളത്തിലെ ചമ്പ അരി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇരുമ്പ്, ഫോളിക് ആസിഡ് എന്നിവ കുറവാണെന്നു കണ്ടെത്തിയതായി യുഎൻ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാമിലെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ മേധാവി ഷാരിഖ യൂനസ് പറഞ്ഞു. ഫോർട്ടിഫൈഡ് അരിയിലുള്ള വൈറ്റമിൻ ബി12 ഇതിലില്ല. ഇതു സ്വാഭാവികമായി അരിയിലുണ്ടാകില്ല. ചേർക്കുക തന്നെ വേണം. ഇക്കാര്യം ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് കേരള സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നതായും അവർ പറഞ്ഞു.നാഡീ വ്യവസ്ഥ സാധാരണ മട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ബി12. യുഎൻ വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ കൂടി സഹകരണത്തോടെയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ പദ്ധതി.

സമ്പുഷ്ട അരി ഒരു വർഷത്തിനകം

അടുത്ത വർഷം മാർച്ചിനു മുൻപ് എല്ലാ റേഷൻ കടകളിലും സർക്കാർ പദ്ധതികളും സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച അരി മാത്രമേ ലഭിക്കൂ എന്നു സഞ്ജീവ് ചോപ്ര പറഞ്ഞു. നിലവിൽ 27 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 269 ജില്ലകളിൽ ഈ അരി നൽകുന്നുണ്ട്. ഫോർട്ടിഫൈഡ് അരി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ അരി ലഭിക്കില്ലെന്നാണു വ്യവസ്ഥ.

വിളർച്ച, വളർച്ചക്കുറവ്, വൈറ്റമിൻ ബിയുടെ കുറവു മൂലമുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരമാണു പോഷാകാംശങ്ങൾ ചേർത്ത അരി. വിവിധ പോഷകങ്ങൾ സാധാരണ അരിയിൽ 1:100 എന്ന അനുപാതത്തിൽ ചേർത്താണ് ‘ഫോർട്ടിഫൈഡ് റൈസ്’ തയാറാക്കുന്നത്. ഇതേസമയം, ഫോർട്ടിഫൈഡ് അരിയിലെ

ഇരുമ്പിന്റെ ആധിക്യം ഗുരുതരആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കു കാരണമാകുമെന്നാണു വിമർശകരുടെ പക്ഷം.

