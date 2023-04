ട്രെയിൻ തീവയ്പ് കേസ്: യുഎപിഎ ചുമത്തിയേക്കും; മൊഴികൾ പരസ്പര വിരുദ്ധം

കോഴിക്കോട് ∙ ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരെ തീവച്ച കേസിൽ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തന നിരോധന നിയമം (യുഎപിഎ) ചുമത്തിയേക്കും. നിലവിൽ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കുന്ന കേസ് യുഎപിഎ ചുമത്തുന്നതോടെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഏറ്റെടുത്തേക്കും. യാത്രക്കാർക്കു നേരെ ബോധപൂർവം പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൽ യുഎപിഎ കൂടി നിലനിൽക്കുമെന്നാണു നിയമോപദേശം. ഇക്കാര്യം അന്തിമമായി പറയാറായിട്ടില്ലെന്നു സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി അനിൽ കാന്ത് വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതി ഷാറുഖ് സെയ്ഫിയെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നലെ രാവിലെ ആറോടെ കോഴിക്കോട്ട് എത്തിച്ചു. പിന്നീട് വൈദ്യ പരിശോധനയിൽ കരളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം കണ്ടെത്തിയതിനാൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രത്യേക സെല്ലിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ്. ഇന്നു വീണ്ടും വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം മജിസ്ട്രേട്ടിനു മുൻപിൽ ഹാജരാക്കും.

രണ്ടാം തീയതി രാത്രി 9.17ന് എറണാകുളം– കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്പ്രസിലെ യാത്രക്കാർക്കു മേൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു തീകൊളുത്തിയ ശേഷം രക്ഷപ്പെട്ട ഷാറുഖിനെ മഹാരാഷ്ട്ര ഭീകരവിരുദ്ധ സേന ചൊവ്വാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെ രത്നാഗിരിയിൽനിന്നാണു പിടികൂടിയത്. തീവയ്പിനെത്തുടർന്നു കുഞ്ഞ് അടക്കം 3 പേരെ ട്രാക്കിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ഷാറുഖിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പൊലീസിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എഡിജിപി എം.ആർ.അജിത്ത് കുമാർ, ഐജി നീരജ് കുമാർ, സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ രാജ്പാൽ മീണ എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന ഉന്നത സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യൽ മാത്രമാണു നടത്തിയത്. ഇയാൾ നൽകിയ മൊഴി വിശ്വസനീയമല്ലെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിഗമനം. ആരോഗ്യ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടാൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാനാണ് പൊലീസ് ശ്രമം.

സംഭവത്തിൽ ഭീകര–നിരോധിത സംഘടനകളുടെ സാന്നിധ്യം പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ഇയാൾ കേരളത്തിലെത്തിയ സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ച് ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണവും സമാന്തരമായി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.

യുഎപിഎ എന്തുകൊണ്ട്?

പരുക്കേറ്റ ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിലവിൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വധശ്രമം, അപകടകരമായ വസ്തു ഉപയോഗിച്ചു പരുക്കേൽപ്പിക്കൽ, ഇന്ധനം കയ്യിൽവച്ചു ട്രെയിനിൽ കയറൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. ചുമത്തിയിട്ടുള്ള ഐപിസി 307, 326(എ), 436, 438 വകുപ്പുകളും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആക്ടിലെ 151(ഒന്ന്) വകുപ്പും പ്രകാരം 10 വർഷമാണ് ലഭിക്കാവുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ.

എന്നാൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ യാത്രക്കാർക്കു നേരെ ബോധപൂർവം പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു എന്നു തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ട്രെയിൻ പൂർണമായും ആക്രമിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട്. സ്ഫോടന സാധ്യതയുള്ള വസ്തുവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ യുഎപിഎ കൂടി ചുമത്താമെന്നാണു നിയമോപദേശം.

പരമാവധി ജീവപര്യന്തം വരെ ലഭിക്കാവുന്നതാണ് യുഎപിഎ വകുപ്പ്. ആക്രമണത്തിനു ശേഷം 3 പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇവരുടെ മരണത്തിൽ ഷാറുഖ് സെയ്ഫിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഗൗരവം കൂടും.

ഉറച്ചു നിൽക്കാതെ മൊഴികൾ

പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ മൊഴികൾ നൽകി ഷാറുഖ് സെയ്ഫി. എന്തിന് ആക്രമണം നടത്തി, എന്തുകൊണ്ടു കേരളം തിരഞ്ഞെടുത്തു തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ല. നല്ലതു വരാനാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞത്.

‘കേരളത്തിൽ മുൻപു വന്നിട്ടില്ല. ജോലി അന്വേഷിച്ചാണു വന്നത്. പെട്രോൾ വാങ്ങിയ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരറിയില്ല. കേട്ടറിവു മാത്രമാണു കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ളത്’ – ഇക്കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

ആക്രമണത്തിനു ശേഷം അതേ ട്രെയിനിൽ 11.30നു കണ്ണൂരിലെത്തി. സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒന്നാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കർശന പരിശോധനയുണ്ടായിരുന്നു. പൊലീസ് പരിശോധന കണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു. പുലർച്ചെ 1.40നു സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ മരുസാഗർ എക്സ്പ്രസിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു.

ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ ജനറൽ കംപാർട്മെന്റിലായിരുന്നു യാത്ര. മുഖം മറച്ചിരുന്നു. മറ്റു യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നു തോന്നിയപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കോച്ചുകൾ മാറി യാത്ര തുടർന്നു – ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ പ്രതി പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, മൊഴി പൊലീസ് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. എൻഐഎ അടക്കമുള്ള കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കോഴിക്കോട് ക്യാംപ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

English Summary: UAPA may be implemented against accused in Kozhikode train fire case