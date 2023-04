വീട്ടുവരാന്തയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നാലംഗ സംഘം മുഖം മറച്ചെത്തി; തോക്കു കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കാറിൽ കയറ്റി

താമരശ്ശേരി (കോഴിക്കോട്)∙ രാത്രിയിൽ വീട്ടുവരാന്തയിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയായിരുന്ന ദമ്പതികളെ കാറിലെത്തിയ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. ഭാര്യയെ അൽപം ദൂരം കഴിഞ്ഞ് വഴിയിൽ ഇറക്കിവിട്ട സംഘം ഭർത്താവിനെയും കൊണ്ടു പോയി. പരപ്പൻപൊയിൽ കുറുന്തോട്ടി കണ്ടിയിൽ ഷാഫിയേയും, ഭാര്യ സനിയയേയുമാണ് ആയുധങ്ങളുമായി എത്തിയ സംഘം കാറിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയത്. ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപതു മണിയോടെയാണ് സംഭവം.

വീട്ടുവരാന്തയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും. മുഖം മറച്ച് കാറിലെത്തിയ നാലംഗ സംഘമാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത്. അതിക്രമിച്ചു കയറിയ സംഘം ആയുധവും തോക്കും ഉപയോഗിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് ഇവരെ കാറിൽ കയറ്റിയത്. വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഗുണ്ടാസംഘവുമായി പിടിവലി നടന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും തോക്കിന്റെ അടർന്നു വീണ ഭാഗം കണ്ടെത്തി.

ദുബായിൽ ബിസിനസുകാരനായ ഷാഫി നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് ആറുമാസമായി. കഴുത്തിനും, ദേഹത്തും പരുക്കേറ്റ സനിയ താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഗൾഫിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ നിഗമനം.

English Summary: A couple Was Bbducted From Their Home at Kozhikode