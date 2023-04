അരിക്കൊമ്പൻ: നാട്ടുകാർ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക്; മുതലമടയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഹർത്താൽ

കൊല്ലങ്കോട് (പാലക്കാട്) ∙ ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാലിലെ അരിക്കൊമ്പനെ പറമ്പിക്കുളം കാട്ടിൽ വിടാനുള്ള നിർദേശത്തിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ നാട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചു. മുതലമട പഞ്ചായത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഹർത്താലും നടത്തും. കെ.ബാബു എംഎൽഎയുടെയും പഞ്ചായത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ വെവ്വേറെ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗങ്ങളിലാണു തീരുമാനം. പറമ്പിക്കുളത്തുകാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിലെ അഭിഭാഷകരുടെ യോഗം വിളിക്കും.

മുതലമട, കൊല്ലങ്കോട്, എലവഞ്ചേരി, നെന്മാറ, അയിലൂർ, നെല്ലിയാമ്പതി പഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കും. ആനയെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെതിരെ പഞ്ചായത്തുകൾ പ്രമേയം പാസാക്കും. തിങ്കളാഴ്ച മുതലമട പഞ്ചായത്തിലെ കാമ്പ്രത്ത്ചള്ളയിൽ സർവകക്ഷി കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം ചേരും. മുതലമട പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും സർവകക്ഷിയോഗം ചേർന്നു നിയമനടപടിക്കു തീരുമാനിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച പറമ്പിക്കുളത്തും 13നു വൈകിട്ടു കാമ്പ്രത്ത്ചള്ളയിലും പ്രതിഷേധ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും.

അതേസമയം, വനംവകുപ്പ് അരിക്കൊമ്പനെ പറമ്പിക്കുളത്ത് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ട്രയൽ റൺ നടത്തിയേക്കും. പറമ്പിക്കുളം കടുവാ സങ്കേതത്തിലെ ഒരുകൊമ്പൻ വനം റേഞ്ചിലെ മുതുവാരച്ചാൽ പ്രദേശത്താണ് ആനയെ വിടാൻ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചാലക്കുടി, നെല്ലിയാമ്പതി വനമേഖലയ്ക്ക് അടുത്താണിത്. ചാലക്കുടി വഴിയും പറമ്പിക്കുളത്തിലൂടെ കുരിയാർകുറ്റി വഴിയും ഇവിടെയെത്താൻ കഴിയും.

