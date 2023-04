ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം ജനകീയ ക്യാംപെയ്നിന് സിപിഎം

പാലക്കാട് ∙ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണ സന്ദേശവുമായി സിപിഎം സംസ്ഥാനവ്യാപക ജനകീയ ക്യാംപെയ്നിന് ഒരുങ്ങുന്നു. ഒരു മാസം നീളുന്ന ഗൃഹസമ്പർക്ക പരിപാടി നടത്താൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു. പാർട്ടിയിലെയും പേ‍ാഷക സംഘടനകളിലെയും അംഗങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ മാലിന്യം പരമാവധി സ്വന്തം ഇടത്തിൽ സംസ്കരിക്കും. അതിനു സൗകര്യമില്ലാത്തവർ മാത്രമേ പെ‍ാതുസംവിധാനങ്ങളിലേക്കു നൽകുകയുള്ളൂ.

മേയ് 2 മുതൽ 15 വരെ മുഴുവൻ നേതാക്കളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ അതതിടങ്ങളിൽ ജനകീയ ക്യാംപെയ്ൻ നടത്തും. ബ്രാഞ്ച്തലം മുതൽ സ്ക്വാഡുകളായി തിരിഞ്ഞ്, മാലിന്യം സ്ഥിരമായി കൂടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ശുചിയാക്കും. മാലിന്യകേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റിയ കുളങ്ങൾ, തേ‍ാടുകൾ, ചാലുകൾ എന്നിവ വൃത്തിയാക്കും. മാലിന്യ നിർമാർജനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവർത്തകർക്കു ക്ലാസും നൽകും. ക്യാംപെയ്നിന്റെ അന്തിമ രൂപരേഖ 10, 11 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ജില്ലാതല നേതൃയേ‍ാഗങ്ങളിൽ തയാറാക്കും. മാലിന്യം പെ‍ാതുസ്ഥലങ്ങളി‍ൽ തള്ളുന്നവരെ നിരീക്ഷിച്ചു പിടികൂടാൻ ബ്രാഞ്ച് തലത്തിൽ ജാഗ്രതാ സംഘങ്ങളും രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: CPM for mass campaign on waste management