കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കം; ഷാറുഖിന് സഹായവും

കോഴിക്കോട് ∙ ഷാറുഖ് സെയ്ഫിയെ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ചില സംഘങ്ങൾ സഹായിച്ചതായി അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സംശയിക്കുന്നു. ഫോൺ കോൾ പരിശോധനയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ചിലരുടെ സഹായം ലഭിച്ചെന്ന സംശയത്തിലേക്കു പൊലീസിനെ എത്തിച്ചത്.

കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കത്തോടെ നടത്തിയ ആക്രമണമാണെന്ന സൂചന സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ ചാറ്റുകളുടെ പരിശോധനയിൽ അന്വേഷണസംഘത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷാറുഖിന്റെ ബാഗിൽനിന്നു ലഭിച്ച ബുക്കുകളിലെ കയ്യക്ഷരങ്ങളുടെ വ്യത്യാസവും ഇതിലേക്കാണു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. നോട്ട്ബുക്കിൽ വൃത്തിയുള്ള ഇംഗ്ലിഷ് അക്ഷരത്തിൽ ഷാറുഖ് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീയതി സഹിതം എഴുതിവച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ, നോട്ട്പാഡിൽ ചിറയിൻകീഴ്, കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരം, കുളച്ചൽ, കന്യാകുമാരി തുടങ്ങി ഏതാനും സ്ഥലപ്പേരുകൾ മാത്രമാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. എവിടെയെല്ലാം ആക്രമണം നടത്തണമെന്നു ഷാറുഖിനോടു നിർദേശിച്ച ആളാകാം ഈ സ്ഥലപ്പേരുകൾ എഴുതിനൽകിയത് എന്ന നിഗമനത്തിലാണു പൊലീസ്.

