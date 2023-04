ചെലവ് 1.15 കോടി, നിർദേശങ്ങൾ 67; നടപ്പാക്കാൻ നടപടിയില്ല: സംപൂജ്യം സഭ!

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവിട്ടു സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച മൂന്നാം ലോക കേരള സഭയിൽ ലഭിച്ചത് 67 നിർദേശങ്ങൾ മാത്രം. 9 മാസമായിട്ടും ഒന്നുപോലും നടപ്പാക്കാൻ നടപടിയില്ല. രണ്ടാം ലോക കേരള സഭയിൽ ലഭിച്ച 138 നിർദേശങ്ങളിൽ 58 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണു നടപടിയെടുത്തതെന്നും വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷയ്ക്കു നോർക്ക വകുപ്പു നൽകിയ മറുപടിയിൽ പറയുന്നു.

യുഎസിലും സൗദിയിലും ലോക കേരള സഭ മേഖലാ സമ്മേളനങ്ങൾക്കായി മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും യാത്രക്കൊരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ്, മൂന്നാം ലോക കേരളസഭ കാര്യമായി ഗുണം ചെയ്തില്ലെന്നു സർക്കാർ പരോക്ഷമായി സമ്മതിക്കുന്നത്. യുഎസ്, സൗദി അറേബ്യ മേഖലാ സമ്മേളനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നിർദേശവും 2022 ലെ മൂന്നാം ലോക കേരള സഭയിലുണ്ടായിട്ടുമില്ല. പ്രായോഗികമല്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രണ്ടാം ലോക കേരള സഭയിൽ സർക്കാർ നിരസിച്ച നിർദേശമാണു 2022 ഒക്ടോബറിൽ ലണ്ടനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുത്ത മേഖലാ സമ്മേളനമെന്നു വിവരാവകാശരേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

296 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത മൂന്നാം ലോക കേരള സഭയിൽ ഏറ്റവുമധികം നിർദേശം നോർക്ക വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്: 13. രണ്ടാമതു കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇടപെട്ടു പരിഹരിക്കേണ്ടവയാണ്: 11. വിദ്യാഭ്യാസം, ആഭ്യന്തരം, തദ്ദേശം, ആസൂത്രണം, ധനകാര്യം, കൃഷി തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിൽ ലഭിച്ചത് ഓരോന്നുവീതം മാത്രം. കേന്ദ്രപരിഗണനയ്ക്കു പല നിർദേശങ്ങളും അയച്ചെങ്കിലും അതിന്റെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ചു സംസ്ഥാനത്തിനു വിവരമില്ല.

രണ്ടാംസഭയിലെ 138 നിർദേശങ്ങളിൽ 25 എണ്ണം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഗതാഗതം, സഹകരണം, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം, ജലവിഭവം, തൊഴിൽ, തദ്ദേശം, സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പുകളും കെ ഡിസ്ക്, സിഡിഎസ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരു നിർദേശം പോലും 3 വർഷമായിട്ടും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും വകുപ്പിൽ പരിശോധിക്കുകയോ നിർദേശം നൽകുകയോ ചെയ്തതെല്ലാം നടപടി പൂർത്തിയായവയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

2018ലെ ഒന്നാം ലോകകേരളസഭ: നടപ്പാക്കിയ നിർദേശങ്ങൾ

 പ്രവാസിനിക്ഷേപം സമാഹരിക്കാൻ കമ്പനി

 പ്രവാസികൾക്കായി സഹകരണസംഘം

 എൻആർകെ വനിതാസെൽ

 നൈപുണ്യവികസനത്തിന് ഉന്നതാധികാരസമിതി

 പ്രവാസികൾക്കായി പ്രസിദ്ധീകരണം

 ജില്ലകളിൽ പരാതിപരിഹാരസമിതി

നിയമം ഉണ്ടാക്കാനും നീക്കം

ലോകകേരള സഭയ്ക്കു നിയമപരിരക്ഷ നൽകുന്നതിനു നിയമമുണ്ടാക്കാനും സർക്കാർ നീക്കം തുടങ്ങി. ഇതിനുള്ള ബില്ലിന്റെ കരട് അവസാനഘട്ടത്തിലാണെന്നു വിവരാവകാശ രേഖയിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. നിലവിൽ സർക്കാരും പ്രവാസി പ്രതിനിധികളും ചേർന്നുള്ള ഒരു സംവാദവേദി എന്ന നിലയ്ക്കു മാത്രമാണു സഭ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിയമസഭാസമിതിയും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനും പോലെ ഉപദേശ/ശുപാർശാ അധികാരമുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സംവിധാനമായി മാറ്റുകയാണു ലക്ഷ്യം. സർക്കാരിനു താൽപര്യമുള്ളവരെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന സഭയ്ക്ക് ഇതോടെ ഔദ്യോഗിക സ്വഭാവം കൈവരും. ചെലവ് നിയമപരമായ ബാധ്യതയായി മാറുകയും ചെയ്യും.

