സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മരുന്നില്ല; നായയുടെ കടിയേറ്റ കുട്ടിയുമായി നെട്ടോട്ടം

തിരുവനന്തപുരം ∙ പാറശാലയിൽ വളർത്തുനായയുടെ കടിയേറ്റ കുട്ടിക്കു പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പെടുക്കാനായി പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാരായ നിർധന കുടുംബം താലൂക്ക്–ജനറൽ ആശുപത്രികളിലും ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിലും ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കയറിയിറങ്ങിയിട്ടും മരുന്നു ലഭിച്ചില്ല. പുറത്തുനിന്നു വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ പണമില്ലാത്തതിനാൽ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയ കുടുംബം ഒടുവിൽ കടംവാങ്ങിയ പണത്തിനു മരുന്നുവാങ്ങിയശേഷമാണു കുത്തിവയ്പെടുത്തത്. അപ്പോഴേക്കും കടിയേറ്റ് 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പേവിഷ പ്രതിരോധ മരുന്നു പ്രധാന സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെല്ലാം ആവശ്യത്തിനു ലഭ്യമാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രിയടക്കം അവകാശപ്പെടുമ്പോഴാണ് തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പോലും മരുന്നില്ലാതെ, മണിക്കൂറുകൾ അലയേണ്ടി വന്നത്.

പാറശാല കാരോട് വെൺകുളം സ്വദേശി വിഘ്നേഷിനു (15) വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെയാണു വളർത്തുനായയുടെ കടിയേറ്റത്. അച്ഛൻ മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അമ്മയുടെ സംരക്ഷണയിലുളള കുട്ടിക്ക് പാറശാല ഗവ.താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രാഥമിക പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പായ ഐഡിആർവി എടുത്തു. എന്നാൽ ഗുരുതരമായ കടിയായതിനാൽ എക്വിൻ റേബീസ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിൻ (ഇആർഐജി) കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാൻ ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ നിർദേശിച്ചു.

ടാക്സി വിളിക്കാൻ പണമില്ലാത്തതിനാൽ കുട്ടിയുടെ മാതൃസഹോദരൻ ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുന്നതുവരെ കാത്തു. അദ്ദേഹം എത്തിയശേഷം കുട്ടിയെ 35 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലെത്തിച്ചതു രാത്രി ഒൻപതോടെ. പുറത്തുനിന്നു മരുന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനായിരുന്നു നിർദേശം. രണ്ടു ഡോസ് മരുന്നു വാങ്ങാൻ 5,000 രൂപയാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ അറിയിച്ചു.

മറ്റുള്ളവർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കി വരുന്നതു ചേർത്ത് ഒരു ഡോസാക്കി കുട്ടിക്ക് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാമെന്നു ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതോടെ അർധരാത്രി വരെ കാത്തിരുന്നെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് മരുന്നു ലഭിച്ചില്ല. പിന്നീട് ഗവ.ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും എത്തിയെങ്കിലും അവിടെയും മരുന്നില്ലാത്തതിനാൽ പുലർച്ചയോടെ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങി.

ഇന്നലെ രാവിലെ 6000 രൂപ കടം വാങ്ങി കുട്ടിയുമായി മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കു പോകും വഴി തലേദിവസം പരിശോധിച്ച ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് എസ്എടി ആശുപത്രി സഹകരണ സംഘം ഫാർമസിയിൽ വില കുറച്ചു ലഭിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നത്. ഉച്ചയോടെ അവിടെയെത്തി 2 ഡോസ് മരുന്ന് 703.5 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി നൽകി. ഒന്നരയോടെയാണു കുത്തിവയ്പെടുത്തത്.

