എല്ലാം തോന്നലിന്റെ പുറത്തെന്ന് ഷാറുഖ്; ലക്ഷ്യമിട്ടത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനമെന്നും പ്രതി

കോഴിക്കോട് ∙ ട്രെയിനിൽ യാത്രക്കാർക്കുമേൽ പെട്രോളൊഴിച്ച് തീവച്ചത് തന്റെ തോന്നലിന്റെ പുറത്തു ചെയ്തതാണെന്ന് ഷാറുഖ് സെയ്ഫി മൊഴി നൽകി. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനമാണു ലക്ഷ്യമിട്ടത്. കേരളം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ബാഗ് കയ്യിൽനിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ വീണതാണ്. ആലപ്പുഴ–കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്പ്രസിന്റെ ഡി1, ഡി2 കംപാർട്മെന്റുകൾക്കിടയിലാണു ബാഗ് വച്ചിരുന്നത്. കൃത്യം നിർവഹിച്ച ശേഷം തിരിച്ചെടുക്കാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്നാൽ, സംഭവത്തിനു ശേഷം യാത്രക്കാർ തിക്കിത്തിരക്കി ഓടിയപ്പോൾ ബാഗ് താഴെ വീണു. 3 പേർ മരിച്ചതിൽ പങ്കില്ല.

തീ വച്ച ശേഷം അതേ ട്രെയിനിൽ കണ്ണൂർ വരെ യാത്ര ചെയ്തു. മരുസാഗർ എക്സ്പ്രസിൽ അജ്മേറിലേക്കു രക്ഷപ്പെടാനാണു ശ്രമിച്ചത്. രത്നാഗിരിയിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപ് പൊലീസ് പരിശോധന ഭയന്ന് ട്രെയിനിൽ നിന്നു ചാടി. ട്രെയിനിന്റെ പടിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു പുറത്തേക്കു ചാടിയത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഇയാൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

ഇതിനിടെ പ്രതിയെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് കൈമാറാത്തതിനാൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി എൻഐഎ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനു റിപ്പോർട്ട് നൽകും. സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിട്ടില്ലെങ്കിലും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവുണ്ടായാൽ എൻഐഎക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം. ഷാറുഖ് സെയ്ഫിയുടെ പശ്ചാത്തലം എൻഐഎ വിശദമായി അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീവ്ര ആശയങ്ങളുമായി ഇയാൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Set fire on the train randomly: says Shahrukh Saifi to police