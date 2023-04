ദുരിതാശ്വാസനിധി കേസ്: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇഫ്താറിൽ ലോകായുക്ത ജഡ്ജിമാർ പങ്കെടുത്തതിൽ ‌വിവാദം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോകായുക്തയും ഉപലോകായുക്തയും മുഖ്യമന്ത്രി സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതിനെ ചൊല്ലി വിവാദം. ഇഫ്താറിൽ പങ്കെടുത്ത ലോകായുക്ത, ഉപലോകായുക്ത എന്നിവരിൽനിന്നു നീതി ലഭിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള ദുരിതാശ്വാസ നിധി കേസിലെ ഹർജിക്കാരനായ ആർ.എസ്.ശശികുമാർ പറഞ്ഞു.



ഹർജിക്കാരനെന്ന നിലയിൽ തനിക്കു ജുഡീഷ്യറിയിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഈ സംഭവം ഇടയാക്കി. രാജ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസനിധി കേസ് ലോകായുക്തയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിയായ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചുചേർക്കുന്ന ഇഫ്താറിൽ കേസിന്റെ ന്യായാധിപൻമാർ പങ്കെടുക്കുന്നതു ജുഡീഷ്യറിയെ അവഹേളിക്കലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നീതി പീഠത്തിൽനിന്ന് അനുകൂല വിധി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ഇഫ്താർ ഒരു സൗഹൃദസംഗമമാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും മറ്റു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും പങ്കെടുക്കാം. എന്നാൽ ജുഡീഷ്യറി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയല്ല. ഇഫ്താറിനെക്കുറിച്ചുള്ള സർക്കാരിന്റെ വാർത്തക്കുറിപ്പിൽ വിഐപികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവരുടെ പേരോ ചിത്രമോ ഇല്ലായിരുന്നു. ലോകായുക്തയും ഉപലോകായുക്തയും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതു തെറ്റാണെന്നു സർക്കാരിനുതന്നെ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ലോകായുക്ത പൂർണമായും സർക്കാരിന്റെ സ്വാധീനവലയത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് നടപടി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്.

സർക്കാർ ക്ഷണിച്ചാലും ലോകായുക്തയും ഉപലോകായുക്തയും ഇത്തരം ചടങ്ങിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടതാണെന്ന് ആർ.എസ്.ശശികുമാർ പറഞ്ഞു. ചൊവ്വാഴ്ചയായിരുന്നു ഇഫ്താർ വിരുന്ന്.

ദുരിതാശ്വാസനിധി കേസ്



ദുരിതാശ്വാസനിധി കേസ് 12നാണു ഫുൾ‌ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത്. ലോകായുക്തയും 2 ഉപ ലോകായുക്തമാരുമാണു ബെഞ്ചിലുള്ളത്. ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണു ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫും ഉപലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് ഹാറൂൺ അൽ റഷീദും പരിഗണിച്ച കേസ് ഫുൾ ബെഞ്ചിനു വിട്ടത്. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തെന്ന് ആരോപിച്ചു 2019ലാണ് ആർ.എസ്.ശശികുമാർ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്. ഫുൾ ബെഞ്ച് തീർപ്പാക്കിയ കേസാണ് ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വാദം കേട്ട ശേഷം വീണ്ടും ഫുൾ ബെഞ്ചിന്റെ തീർപ്പിനു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.



English Summary : Controversy in participation of Lokayuktha judges in Chief Minister Pinarayi Vijayan's Iftar