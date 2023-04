വാഹനം പൊളിക്കൽ നയം: വണ്ടി പൊളിച്ചാൽ നഷ്ടം തരണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വാഹനം പൊളിക്കൽ നയത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസി പോലെ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷനുകൾക്ക് ഇളവ് നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിക്കേണ്ടി വരുന്ന ബസുകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയോ വേണമെന്ന് കേരളം ആവശ്യപ്പെടും.

17ന് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗതവകുപ്പ് മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി ന്യൂഡൽഹിയിൽ വിളിച്ചിട്ടുള്ള യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞു. മന്ത്രിക്കു പുറമേ ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ബിജു പ്രഭാകറും ഗതാഗത കമ്മിഷണർ എസ്.ശ്രീജിത്തും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.

നിലവിൽ 1652 കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളാണ് 15 വർഷം കഴിഞ്ഞതിൽ പൊളിക്കേണ്ടിവരുന്നത്. ഇതിൽ 1000 ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നവയാണ്. ഇവയിലെ 400 ബസുകളെങ്കിലും നിരത്തിലിറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ യാത്രാ ക്ലേശം ഉണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ ഇൗ ബസുകൾക്ക് പ്രത്യേകം റജിസ്ട്രേഷൻ നൽകി ഉത്തരവിറക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ ആലോചന.

ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമോപദേശം തേടിയിരിക്കുകയാണ് ഗതാഗതവകുപ്പ്. പൊളിക്കേണ്ടി വരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾക്ക് പകരം ബസ് വാങ്ങാൻ 650 കോടി ചെലവാകും. ഇൗ തുക കേന്ദ്രം നൽകണമെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം. അന്തിമ തീരുമാനത്തിന് തിങ്കളാഴ്ച മന്ത്രിതല യോഗം ചേരും.

15 വർ‌ഷം കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ വാഹൻ വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നു മാറ്റിയിരുന്നു. ഇതിനാലാണ് ഇൗ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിരത്തിലിറക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി വന്നത്.

