ആന്റണിക്കു നേരെ സൈബർ ആക്രമണം: കെപിസിസി നടപടി എടുക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ അനിൽ ആന്റണിയുടെ ബിജെപി പ്രവേശത്തിന്റെ പേരിൽ എ.കെ.ആന്റണിക്കു നേരെ നടക്കുന്ന സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പ്രതിഷേധത്തിൽ. പാ‍ർട്ടിയിലെ ആരും അതിൽ ഭാഗമാകരുതെന്ന കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നേതൃത്വം നൽകി. അത്തരക്കാർക്കെതിരെ കെപിസിസി നടപടി എടുക്കുമെന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

നേതാക്കൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സൈബർ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കെപിസിസി ഇടപെടണമെന്നു കെ.മുരളീധരൻ എംപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. 82 വയസ്സായ എ.കെ.ആന്റണിയെ പോലും അപമാനിക്കുന്നു. അനിൽ ആന്റണി പാർട്ടി വിടാൻ ഇടയായ കാരണങ്ങളിലൊന്ന് സൈബർ ആക്രമണമാണെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. ആന്റണിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന വ്യക്തിഹത്യ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു എഐസിസി സെക്രട്ടറി പി.സി.വിഷ്ണുനാഥ് പറഞ്ഞു.

