മനോരമ ന്യൂസ് കേരള കാൻ: സൗജന്യ കാൻസർ പരിശോധനയും ചികിത്സാ സഹായവും

കൊച്ചി ∙ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞാൽ ഭേദപ്പെടുന്ന രോഗമായ കാൻസറിനെ നേരത്തേ കണ്ടെത്താൻ സൗജന്യ പരിശോധനയ്ക്ക് മനോരമ ന്യൂസ് കേരള കാൻ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവസരം. 7994242221 എന്ന നമ്പറിൽ വാട്സാപ് ചെയ്താൽ ദൗത്യത്തിന്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ പാർട്ണറായ ആസ്റ്റർ ഇന്റർനാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓങ്കോളജിയുടെ കേരളത്തിലെ ആശുപത്രികളിൽ അർഹരായവർക്ക് സൗജന്യ പരിശോധന ലഭിക്കും.

20,000 പേർക്ക് സൗജന്യ കാൻസർ പരിശോധനയും 50 പേർക്ക് ചികിത്സാ സഹായവും ഉൾപ്പെടെ 3 കോടി രൂപയുടെ സേവനമാണ് കേരള കാൻ ഏഴാം ദൗത്യത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്നത്.

