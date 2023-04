മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഇരുമുന്നണികളിൽ നിന്നും അകലുന്നു: ബിജെപി

കൊച്ചി∙ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ ഇരുമുന്നണികളിൽനിന്നും അകലുന്നത് അവരെ വിറളി പിടിപ്പിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി ചങ്ങാത്തത്തിലാണെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ.



സംഘപരിവാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അജൻഡ എന്താണെന്നു കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കുമറിയാമെന്നു മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ മറുപടി. ജനങ്ങളിൽ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണു സംഘപരിവാറിന്റേത്.

കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവരെ സ്നേഹംകൊണ്ടു മൂടുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ലക്ഷക്കണക്കിനു ക്രൈസ്തവരെ വംശഹത്യ നടത്തിയവരുടെ പിൻമുറക്കാരാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരനും രംഗത്തെത്തി. ബിജെപി കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു സുരേന്ദ്രനും മുരളീധരനും. ജില്ലയിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിലായിരുന്നു മന്ത്രി റിയാസ്.

കെ.സുരേന്ദ്രൻ: മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലെ സ്വാധീനം കുറയുമോ എന്ന ആശങ്കയും കാലിനടിയിലെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നതിലെ വേവലാതിയുമാണു മുഖ്യമന്ത്രിയെയും പ്രതിപക്ഷനേതാവിനെയുമൊക്കെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത്. ക്രൈസ്തവ-മുസ്‌ലിം ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ബിജെപിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും അനുകൂലമായി വലിയ മാറ്റമാണുള്ളത്.

മുഹമ്മദ് റിയാസ്: ക്രിസ്മസിനു നക്ഷത്രങ്ങൾ തൂക്കരുതെന്നു പ്രസംഗിച്ചവരാണു സംഘപരിവാർ നേതാക്കൾ. ‘വിചാരധാര’യെ തള്ളിപ്പറയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ബിജെപിക്കുള്ളിൽ തന്നെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ മതമേലധ്യക്ഷന്മാരുടെ പ്രതികരണത്തെ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയായി കാണേണ്ടതില്ല.

കേരളത്തിൽ‌ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച കർക്കശ നിലപാടുകൾ മൂലമാണ്.

വി.മുരളീധരൻ: റഷ്യയിലും ചൈനയിലും നടന്ന ക്രിസ്ത്യൻ വംശഹത്യയെ അപലപിക്കാൻ സിപിഎം തയാറുണ്ടോ ? ചൈനയിൽ ബിഷപ്പുമാരെ വാഴിക്കുന്നതു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ്. കന്യാമറിയത്തിന്റെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയും രൂപത്തിനുപകരം ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പടം വ‌യ്ക്കണമെന്നു നിർദേശിച്ചവരാണ് ചൈനയിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. ഇതിനെയെല്ലാം സിപിഎം തള്ളിപ്പറയുമോ? ബിഷപ്പിനെതിരായ നികൃഷ്ടജീവി പരാമർശത്തിൽ പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടതു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്.

