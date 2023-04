തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദനം, വിഡിയോ ചിത്രീകരണം: മുഖ്യപ്രതിയും കൂട്ടാളിയും പിടിയിൽ

വർക്കല (തിരുവനന്തപുരം) ∙ സുഹൃത്തായ യുവാവിന്റെ സഹായത്തോടെ കൊച്ചിയിലെ ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തെ ഉപയോഗിച്ച് മുൻ കാമുകനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദിച്ചു വിവസ്ത്രനാക്കി വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചെന്ന സംഭവത്തിൽ മുഖ്യപ്രതിയും ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തിലെ യുവാവും പൊലീസ് പിടിയിലായി. ചെറുന്നിയൂർ താന്നിമൂട് എൻഎസ് ഭവനിൽ ലക്ഷ്മിപ്രിയ (19), ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തിലെ അംഗമായ കൊച്ചി ഉദ്യോഗമണ്ഡൽ മഞ്ഞുമ്മൽ തുരുത്തിപ്പള്ളി പാറയ്ക്കൽ ഹൗസിൽ അമൽമോഹൻ (24) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

പ്രണയബന്ധത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറാത്തതിനാൽ കാമുകി നൽകിയ ക്വട്ടേഷനെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. അയിരൂർ എംജിഎം സ്കൂളിന് സമീപം റാംനിവാസിൽ ശിവറാമിനെ(19)യാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത്. റാമിന് ക്രൂരമായി മർദനമേറ്റെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.

പരാതിയിൽ പറയുന്നത്: ഏപ്രിൽ 5ന് രാവിലെ അയിരൂരിൽ ശിവറാമിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വാട്സാപ് വഴി വാങ്ങി ലക്ഷ്മിപ്രിയ കാറിലെത്തി. ശിവറാമിനെ സവാരിക്കു ക്ഷണിച്ചു. കാറിൽ ലക്ഷ്മിപ്രിയയുടെ സുഹൃത്തായ യുവാവും മറ്റൊരാളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കാർ കുറച്ചു മുന്നോട്ടു പോയപ്പോൾ രണ്ടുപേരെ കൂടി വഴിയിൽ നിന്നു കയറ്റി. ഇവർ സംഘം ചേർന്നു യുവാവിനെ ആക്രമിച്ചു. മൂക്കിൽ ഇടിക്കുകയും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ യുവാവിന്റെ കൈകൾ ബന്ധിച്ചു കത്തി കാട്ടി കൊല്ലുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. കൊച്ചിയിൽ ബൈപാസിനടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു ഷോക്കടിപ്പിക്കാനും ലഹരിവസ്തു കത്തിച്ചു വലിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചു.

തുടർന്നു വിവസ്ത്രനാക്കി മർദിച്ചു. അരപ്പവൻ സ്വർണമാലയും 5000 രൂപയും തട്ടിയെടുത്തു. നഗ്നനാക്കി മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ലക്ഷ്മിപ്രിയ മൊബൈലിൽ പകർത്തി. വൈകിട്ട് ആറരയോടെ ശിവറാമിനെ വൈറ്റില ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഒന്നരവർഷം മുൻപ് മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് വഴിയാണ് ശിവറാം ലക്ഷ്മിപ്രിയയെ പരിചയപ്പെട്ടത്.

അടുപ്പം തുടരുന്നതിനിടെ ലക്ഷ്മിപ്രിയ കൊച്ചി വാഴക്കാലയിലെ സ്ഥാപനത്തിൽ ബിരുദ വിദ്യാർഥിനിയായി. പിന്നീട് കൊച്ചിയിൽ മറ്റൊരാളുമായി സൗഹൃദം തുടങ്ങിയതോടെ ശിവറാമുമായി അകന്നുവെന്നും ശിവറാം ബന്ധം തുടരാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തെ സമീപിച്ചെന്നുമാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. കേസിൽ ആറുപേരെ കൂടി പിടികൂടാനുണ്ട്.

