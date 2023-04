‘യുവം’ 25 ന്: കൊച്ചിയിൽ മോദിയുടെ റോഡ്ഷോ

കൊച്ചി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കൊച്ചിയിൽ 25നു യുവാക്കളുമായി സംവദിക്കുന്ന ‘യുവം’ പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ ബിജെപി സംസ്ഥാന കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം വിലയിരുത്തി. തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന വനിതാ സംഗമത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു. ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ നടത്തിയ ക്രിസ്ത്യൻ ഔട്ട്റീച്ച് പരിപാടിയുടെ അവലോകനവുമുണ്ടായി.



എറണാകുളം തേവര എസ്എച്ച് കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന യുവം–2023 സമ്മേളനം പ്രധാനമന്ത്രി 25നു വൈകിട്ട് 5ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. അതിനു മുന്നോടിയായി തേവരയിലെ റോഡ് ഷോയിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം വിജയമാക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ 6 പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളെക്കൂടി ഇന്നലെ കോർ കമ്മിറ്റിയിലേക്കു വിളിച്ചു.

മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനം, സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോ.കെ.എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ, യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പ്രഫുൽ കൃഷ്ണ, മഹിളാ മോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നിവേദിത സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ബിജെപി തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ.കെ.അനീഷ്കുമാർ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി.വി.രാജേഷ് എന്നിവരെയാണു ക്ഷണിച്ചത്. കോർ കമ്മിറ്റി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു.

പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർക്കും കെ.സുരേന്ദ്രനും ക്ഷണിതാക്കൾക്കും പുറമേ മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷരായ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ, ഒ.രാജഗോപാൽ, കുമ്മനം രാജശേഖരൻ, സി.കെ.പത്മനാഭൻ, പി.കെ.കൃഷ്ണദാസ്, ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ.പി.അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി, സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ.എൻ.രാധാകൃഷ്ണൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ജോർജ് കുര്യൻ, എം.ടി.രമേശ്, സി.കൃഷ്ണകുമാർ, പി.സുധീർ എന്നിവരും കോർ കമ്മിറ്റിയിൽ പങ്കെടുത്തു.

