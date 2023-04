അയോഗ്യത അവസരമാക്കും: രാഹുൽ ഗാന്ധി; രാഹുലിന്റേത് മൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്താനുള്ള പോരാട്ടം: പ്രിയങ്ക

കൽപറ്റ ∙ ജയിലിലടച്ചാലും അപഹസിച്ചാലും കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരായ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നും അയോഗ്യനാക്കിയത് അവസരമായി കാണുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. എംപി പദവി നഷ്ടമായശേഷം ആദ്യമായി വയനാട് മണ്ഡലത്തിലെത്തിയ രാഹുൽ പതിനായിരങ്ങൾ അണിനിരന്ന സത്യമേവ ജയതേ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അദാനിയുമായുള്ള ബന്ധമെന്തെന്നു പാർലമെന്റിൽ ചോദിച്ചതിനാണ് എന്നെ നിശ്ശബ്ദനാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ബിജെപി എത്ര ആക്രമിച്ചാലും ഭയപ്പെടില്ല. കാരണം, ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ആശയം ബിജെപിയുടേതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. ബിജെപി ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കുകയും ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ജനങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നു.

ഇസ്രയേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സഹകരണം അദാനിക്കു ഗുണകരമാക്കി മാറ്റിയതും രാജ്യത്തെ വ്യോമയാന നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതും ഞാൻ പാർലമെന്റിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദേശനയത്തെപ്പോലും അദാനിക്കായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തതും ഉന്നയിച്ചു. എന്നാൽ, പിന്നീട് പാർലമെന്റ് നടപടികൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ തന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തി. എന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. എന്നാൽ, തകർക്കാനും ഭയപ്പെടുത്താനും എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അതിനൊന്നും വഴങ്ങുന്നയാളല്ല ഞാൻ. ഇത് ബിജെപിക്കു മനസ്സിലായിട്ടില്ല- രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

അഹിംസയിലും സത്യത്തിലും നീതിയിലും പടുത്തുയർത്തിയ ഈ രാജ്യം ആ മൂല്യങ്ങളിൽ നിലനിർത്താനുള്ള പോരാട്ടമാണു രാഹുൽ നടത്തുന്നതെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. 120 രൂപ മാത്രം ദിവസക്കൂലിയുള്ള കർഷകനെ സംരക്ഷിക്കാതെ 120 കോടി വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം തേടി നടക്കുകയാണു പ്രധാനമന്ത്രി. രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനാസ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തകർക്കുമ്പോൾ അതു തിരിച്ചുപിടിക്കുകയെന്നതു പൗരന്മാരുടെ കടമയാണ്. എത്ര പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാലും ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കില്ല - പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

English Summary: Rahul Gandhi to visit Wayanad 1st time since disqualification from Parliament