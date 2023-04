പ്രതിഷേധ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി; 7 പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാർക്ക് സ്പീക്കറുടെ നോട്ടിസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിലെ സ്പീക്കറുടെ ചേംബറിനു മുന്നിലെ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് 7 പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാർക്ക് സ്പീക്കറുടെ നോട്ടിസ്. കോൺഗ്രസിലെ എ.പി.അനിൽകുമാർ, ടി.സിദ്ദീഖ്, എം.വിൻസന്റ്, മുസ്‌ലിം ലീഗിലെ എം.കെ.മുനീർ, പി.കെ.ബഷീർ, ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ, ആർഎംപി നേതാവ് കെ.കെ.രമ എന്നിവർക്കാണു നോട്ടിസ് നൽകിയത്.

ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചത് സ്പീക്കറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിരുന്നെന്നും ചീഫ് മാർഷൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് പകർത്തിയതെന്നു കണ്ടെത്തിയെന്നും ടേബിൾ സെക്‌ഷനിലെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഒപ്പിട്ടു നൽകിയ നോട്ടിസിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫൊട്ടോഗ്രഫി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള അതിസുരക്ഷാ മേഖലയിൽ ചട്ടവിരുദ്ധമായി ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അറിയിക്കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നു വിലയിരുത്തി അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും നോട്ടിസിൽ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

ഏപ്രിൽ 4 ആണ് കത്തിലെ തീയതിയെങ്കിലും ഇന്നലെയാണു കത്തു ലഭിച്ചതെന്ന് എംഎൽഎമാർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതേ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചു നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദനും കെ.എം.സച്ചിൻദേവ് എംഎൽഎയ്ക്കും എതിരെ ആർഎംപി നേതാവ് കെ.കെ.രമ എംഎൽഎ വക്കീൽ നോട്ടിസ് അയച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാർക്ക് സ്പീക്കറുടെ നോട്ടിസ് ലഭിച്ചത്. സ്പീക്കറുടെ ഓഫിസിനു മുന്നിലുണ്ടായ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്കെതിരെ അപവാദ പ്രചാരണം നടത്തിയെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രമ വക്കീൽ നോട്ടിസ് അയച്ചത്.

