കൊച്ചി∙ കെഎസ്ആർടിസി പെൻഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഗതാഗത സെക്രട്ടറിയും ഇന്നു വീണ്ടും ഹാജരാകണമെന്നു ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. മാർച്ചിലെ പെൻഷൻ നൽകാൻ സർക്കാർ 10 ദിവസത്തെ സാവകാശം തേടി. ഈ മാസത്തെ പെൻഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പു നൽകിയില്ല. ഈ തുക എപ്പോൾ, എങ്ങനെ നൽകുമെന്നു വ്യക്തമായ മറുപടിയുണ്ടാകണമെന്നു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി.



പെൻഷൻ വിതരണം മുടങ്ങിയതു ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികളിൽ മാസത്തിലെ ആദ്യ ആഴ്ച തന്നെ പെൻഷൻ നൽകണമെന്നും കഴിയുമെങ്കിൽ ആദ്യ 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നൽകണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

നിലവിൽ 2 മാസമായി പെൻഷൻ മുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിലാണു തിരുവനന്തപുരം വക്കം സ്വദേശി കെ. അശോക് കുമാർ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി നൽകിയത്. മന്ത്രിസഭാ യോഗം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇന്നലെ ഹാജരാകാൻ അസൗകര്യം അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ഓൺലൈനിൽ ഹാജരായി.

പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വായ്പയ്ക്കു കൂടിയ പലിശ ആവശ്യപ്പെട്ടതു മൂലം ഫണ്ടിങ് തടസ്സപ്പെട്ടതാണു പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണമെന്നു ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ബിജു പ്രഭാകർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ അറിയിച്ചു. പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് ഉന്നത തലത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ്. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ധനവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം വരും. മാർച്ചിലെ പെൻഷൻ 10 ദിവസത്തിനകം നൽകാം. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ബോധപൂർവം വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടില്ല. പെൻഷൻ വിതരണ ബാധ്യത കെഎസ്ആർടിസിക്കാണെങ്കിലും പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ സഹായിക്കാൻ ഇടപെടുകയായിരുന്നു. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പ്രതിദിന വരുമാനം 8 കോടി രൂപയെങ്കിലും എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ പുറമേ നിന്നു സഹായമില്ലാതെ കെഎസ്ആർടിസിക്കു നിൽക്കാനാവില്ലെന്നും വിശദീകരിച്ചു.

