ജഡ്ജിയായിരുന്നാലേ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയൂ: ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ വാദം കഴിഞ്ഞാലുടൻ ‘ദാ പിടിച്ചോ’ എന്നു പറഞ്ഞു വിധിയെഴുതാൻ കഴിയില്ലെന്നും അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്തെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ജഡ്ജിയായി ഇരിക്കണമെന്നും ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തെന്നാരോപിച്ചുള്ള ഹർജി പരിശോധനയ്ക്കായി ഫുൾബെഞ്ചിനു വിട്ടതിനെതിരായ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണു ലോകായുക്തയുടെ പരാമർശം. വാദം തീർന്നെന്നും ഉത്തരവിനായി മാറ്റിയെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം ഹർജി ഫുൾബെഞ്ച് പരിശോധിക്കുന്നത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നു പരാതിക്കാരനു വേണ്ടി ഹാജരായ അഡ്വ.ജോർജ് പൂന്തോട്ടം ചോദിച്ചു.



വാദം കേട്ടതുകൊണ്ടായില്ലെന്നും വിധിന്യായത്തിൽ തങ്ങൾ ഒപ്പിടുന്നതുവരെ വസ്തുതാന്വേഷണം അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫ് മറുപടി നൽകി. തങ്ങളുടെ നിഗമനങ്ങൾ പരസ്പരം പങ്കുവച്ചപ്പോൾ ഏകാഭിപ്രായത്തിലെത്താനായില്ല. ഇക്കാരണത്താലാണു ഫുൾബെഞ്ചിനു വിട്ടത്. വസ്തുതാന്വേഷണമാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത്. ഈ നിലപാടിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ചില കോടതി വിധികൾ വായിക്കാൻ പൂന്തോട്ടം തുനിഞ്ഞെങ്കിലും, ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചു പറയേണ്ടിടത്തു കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടെന്തു കാര്യമെന്നായിരുന്നു സിറിയക് ജോസഫിന്റെ ചോദ്യം.

വാദത്തിനിടെ ലോകായുക്തയും ഉപലോകായുക്ത ഹാറൂൺ അൽ റഷീദും ഇടപെട്ടതു ജോർജ് പൂന്തോട്ടത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. ഒരുപാടു ജഡ്ജിമാർക്കു മുൻപിൽ വാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പൂന്തോട്ടം പറഞ്ഞു. അതിവിടെ പറയേണ്ടെന്നും ഒരുപാട് അഭിഭാഷകരുടെ വാദം കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ലോകായുക്ത തിരിച്ചടിച്ചു. അഭിഭാഷകനെന്ന നിലയ്ക്കു ഹാജരായ തന്നെ ഒന്നുകിൽ വാദിക്കാൻ അനുവദിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ലോകായുക്ത വാദിക്കൂ എന്നായി പൂന്തോട്ടം.

ഇതിനു മുൻപ് ഇങ്ങനെയാരും ‘റഫറൻസ്’ ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഇതു ചരിത്ര ഹർജിയാണെന്നും ഉപലോകായുക്ത ഹാറൂൺ അൽ റഷീദ് പരിഹസിച്ചു. ഇതു ചരിത്ര സംഭവം തന്നെയെന്നു പൂന്തോട്ടം അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ചു.

ഇവരോടു ക്ഷമിക്കേണമേ...



ലോകായുക്തയായി ചുമതലയേറ്റപ്പോഴെടുത്ത പ്രതിജ്ഞയുടെ പ്രസക്ത ഭാഗം നടപടികളുടെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫ് വായിച്ചു. ആരോടെങ്കിലും പ്രിയമോ ഭയമോ ഇല്ല. ആരെയെങ്കിലും പേടിച്ച് ഉത്തരവ് എഴുതുകയോ എഴുതാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരല്ല. പരാതിക്കാരെയോ കക്ഷികളെയോ വിമർശിച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞുവെന്നു കരുതി അതു കേസിനെ ബാധിക്കുമെന്നു കരുതേണ്ട.ker



ജഡ്ജിമാർക്കു പുറത്തിറങ്ങി മൈക്കു വച്ചു പ്രസംഗിക്കാനാകില്ല. ‘പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്തെന്ന് ഇവർ അറിയുന്നില്ല, ഇവരോടു ക്ഷമിക്കേണമേ’ എന്ന് യേശുക്രിസ്തു പ്രാർഥിച്ച ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികദിവസമായിട്ടില്ലെന്നും സിറിയക് ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ, പ്രതിജ്ഞയിൽ ‘ഫിയർ ഓർ ഫേവർ’ എന്നു പറയുന്നിടത്തു ‘ഫിയർ ഓഫ് ഫേവർ’ എന്നു വന്നാലുള്ള സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചു ജോർജ് പൂന്തോട്ടം തമാശരൂപേണ സൂചിപ്പിച്ചു. അതു പിന്നീടു പരിശോധിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു മറുപടി നൽകി ലോകായുക്ത നടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചു.

ഫുൾബെഞ്ചിൽ വാദം നടക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടി.ഷാജി സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായിരുന്നു.

English Summary : Lokayukta Justice says you will know dificulties of Judge when you become a Judge