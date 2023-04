സർവീസ് രേഖയിൽ തിരിമറി; 7 ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ എസ്ഐ ആയി തരംതാഴ്ത്തും

തിരുവനന്തപുരം∙ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ സീക്രട്ട് സെക്‌ഷനിൽ സർവീസ് രേഖകളിൽ തിരിമറി നടത്തി സ്ഥാനക്കയറ്റം സംഘടിപ്പിച്ച 7 ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ എസ്ഐമാരായി തരം താഴ്ത്താൻ ഡിജിപി അനിൽകാന്ത് സർക്കാരിനു റിപ്പോർട്ട് നൽകി. 2020–21 കാലഘട്ടത്തിൽ വകുപ്പുതല സ്ഥാനക്കയറ്റ സമിതി മുൻപാകെ ഹാജരാക്കാൻ നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സർവീസ് രേഖകളിലായിരുന്നു ക്രമക്കേടു നടത്തിയത്. പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ സീക്രട്ട് സെക്‌ഷനിലെ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്, എൽഡി ക്ലാർക്ക് എന്നിവരാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നും കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ ഒരാൾ ഭരണകക്ഷി സംഘടനയുടെ നേതാവാണ്. ഇരുവരെയും ഏതാനും നാൾ മുൻപു പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തു നിന്നു സ്ഥലംമാറ്റി.

മുൻപു പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഡിഐജിയാണു സ്ഥാനക്കയറ്റ സമിതി മുൻപാകെ ഹാജരാക്കാനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടികയും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടും തയാറാക്കിയിരുന്നത്. ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ‍ഡിജിപിയായിരിക്കെ (2016–20) പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഡിഐജിയെ ഈ ചുമതലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. പകരം സീക്രട്ട് സെക്‌ഷനിലെ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടിനെ ഈ ജോലി ഏൽപിച്ചു. ഈ കാലയളവിലാണ് വകുപ്പുതല നടപടി നേരിട്ടവരും കേസ് ഉള്ളവരും സ്ഥാനക്കയറ്റം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

മുൻപു പിഎസ്‌സി ചെയർമാൻ അധ്യക്ഷനായ സ്ഥാനക്കയറ്റ സമിതി യോഗത്തിൽ ഡിജിപി, ഡിഐജി എന്നിവരാണു പങ്കെടുത്തിരുന്നത്. ബെഹ്റയുടെ കാലത്ത് അദ്ദേഹവും ഈ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാണു മിക്ക യോഗത്തിലും പങ്കെടുത്തത്. ഡിഐജി രാഹുൽ നായർ നൽകിയ പട്ടികയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിലെ നടപടി അടങ്ങുന്ന കടലാസുകളെല്ലാം വലിച്ചു കീറിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇൻസ്പെക്ടറാക്കിയത്. ഇത്തരത്തിൽ അനർഹർ സ്ഥാനക്കയറ്റം നേടിയപ്പോൾ പട്ടികയിലെ അർഹരായ പലരും പുറത്തായി.

ഇതു സംബന്ധിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പരാതി ലഭിച്ചതോടെ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഡിജിപിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് ഒരു വർഷത്തിനിടെ മാത്രം 7 പേർക്ക് അനർഹമായ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചതു കണ്ടെത്തിയത്. ഡിജിപിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയാൽ പുനഃപരിശോധനാ സ്ഥാനക്കയറ്റ സമിതി യോഗം ചേർന്ന് ഇവരെ തരംതാഴ്ത്തും. ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടായ ഉദ്യോഗസ്ഥ സീക്രട്ട് സെക്‌ഷനിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത മറ്റു ഫയലുകളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

