‘സഭാനേതൃത്വത്തിലെ ചിലരുടെ നിലപാട് ക്രൈസ്തവരുടെ ആകെ അഭിപ്രായമല്ല’: രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സിപിഎം ദേശീയ മുഖപത്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി, ആർച്ച്ബിഷപ് മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി എന്നിവർ സ്വീകരിച്ച ബിജെപി അനുകൂല നിലപാടിനെ സിപിഎം ദേശീയ മുഖപത്രമായ ‘പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രസി’ വിമർശിച്ചു. ബിജെപിയുടെ ഭീഷണിക്കും മറ്റു സമ്മർദതന്ത്രങ്ങൾക്കും വഴങ്ങി സഭാനേതൃത്വത്തിലെ ചിലർ നടത്തുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ ആകെ അഭിപ്രായമല്ലെന്നു ‘പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രസി’ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഡൽഹിയിലെ ദേവാലയം സന്ദർശിച്ചതിന്റെയും കേരളത്തിൽ ബിജെപി നേതാക്കൾ സഭാനേതൃത്വവുമായി കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തുന്നതിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണു സിപിഎമ്മിന്റെ വിമർശനം.



അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മതനേതാക്കളെ ‘മയപ്പെടുത്താനും’ പിന്നീട് പ്രലോഭനങ്ങളിലൂടെ ഒപ്പം നിർത്താനുമാണു ബിജെപിയുടെ ശ്രമം. മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) അന്വേഷണം നേരിടുന്നയാളാണ്. സിഎസ്ഐ ബിഷപ് ധർമരാജ് റസാലം, മതനേതാക്കളായ കെ.പി.യോഹന്നാൻ, പോൾ ദിനകരൻ എന്നിവർക്കെതിരെയും ഇഡി അന്വേഷണം നടക്കുന്നു. ചൊൽപ്പടിക്കു നിൽക്കാത്തവരെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പതിവു തന്ത്രമാണ് ബിജെപിയും ആർഎസ്എസും പയറ്റുന്നത്. ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സിറോ മലബാർ വിഭാഗത്തിനിടയിൽ മുസ്‌ലിം വിരുദ്ധ വികാരം ആളിക്കത്തിക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നു. ക്രൈസ്തവർക്കും മുസ്‌ലിംകൾക്കുമിടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കി മുതലെടുപ്പ് നടത്താനാണു ശ്രമം. ബിജെപിയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം കേരളമാണെന്ന് മേഘാലയയിലും നാഗാലാൻഡിലും ഭരണമുറപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെ മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

കേരളത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ ഒപ്പം നിർത്താൻ ബിജെപി കിണഞ്ഞു ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അവർ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവർ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ്. 2014 ൽ മോദി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾക്കും ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ വർധിച്ചുവെന്നും സിപിഎം ആരോപിച്ചു.

