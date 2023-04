ഓപ്പറേഷൻ അരിക്കൊമ്പൻ: ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ കേരളം സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം/തൊടുപുഴ ∙ അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടുന്ന കാര്യത്തിലെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ തിങ്കളാഴ്ച കേരളം സുപ്രീം കോടതി‍യിൽ ഹർജി നൽകും. അരിക്കൊമ്പനെ പാർപ്പിക്കാൻ പറമ്പിക്കുളത്തി‍നു പകരം യോജിച്ച സ്ഥലം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കണ്ടെത്തണ‍മെന്നുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിലെ പരാമർശത്തിനെതി‍രെയാണു സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്. കേസിന്റെ രേഖകൾ സുപ്രീം കോടതിയിലെ സ്റ്റാൻഡിങ് കോൺസ‍ലിനു കേരളം കൈമാറി.

ഹൈക്കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിലെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സുപ്രീം കോടതിയെ ധരിപ്പിക്കു‍മെന്നു മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. അരിക്കൊമ്പനെ കോടനാട് ആനപരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റണമെന്ന നിലപാട് കേരളം സുപ്രീം കോടതിയിലും ആവർത്തിക്കും.

കാട്ടാനയെ പിടികൂടി കൂട്ടിലട‍യ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനമെടുക്കാ‍നാകില്ലെന്നാണു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. പകരം സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ 5 ദിവസത്തെ കാലാവധിയും ഹൈക്കോടതി നൽകിയിരുന്നു.

അതിനിടെ, അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടാനുള്ള നടപടികൾക്കായി ഇടുക്കിയിലെത്തിയ വനം വകുപ്പ് ദൗത്യസംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ത്രിശങ്കുവി‍ലായി. ദൗത്യസംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇതുവരെ 7 ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ ചെലവായെ‍ന്നാണു വിവരം.

English Summary: Kerala to approach supreme court against high court order regarding operation elephant arikomban