പുഴയിൽ മുങ്ങിയവരെ രക്ഷിച്ചു; പിന്നെ മനേഷ് മുങ്ങിത്താണു

പിറവം∙ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾക്കിടെ പുഴയിലെ മണൽക്കുഴിയിൽ പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ എരൂർ കല്ലുപറമ്പിൽ കെ.എം.മനേഷ് (42) മുങ്ങി മരിച്ചു. പാഴൂർ മണൽപ്പുറത്തിനു സമീപമുള്ള കടവിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ 10.30നായിരുന്നു സംഭവം. കല്ലുപറമ്പിൽ മണിയുടെയും ശാന്തയുടെയും മകനാണ്. സംസ്കാരം നടത്തി.

മനേഷിന്റെ മാതൃസഹോദരന്റെ ബലിതർപ്പണത്തിനു ഇരുപത് അംഗ സംഘമാണ് പാഴൂരിൽ എത്തിയത്. മണൽപ്പുറത്തിനു സമീപം പുഴയോരത്തു മൺതിട്ടയിൽ നിന്നിരുന്ന അമൽ, സജിൻ, സൂര്യദേവ് എന്നിവർ വഴുതി വെള്ളത്തിൽ വീണു. നീന്തൽ വശമുണ്ടായിരുന്ന മനേഷ് മൂന്നു പേരെയും കരയിൽ എത്തിച്ചതിനു ശേഷം മുങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ മണൽ വാരൽ നടന്നിരുന്ന ഇൗ ഭാഗത്തും പലയിടത്തും പുഴയിൽ കുഴികൾ ഉണ്ട്.

ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരും നീന്തൽ പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നവരും ചേർന്നു കരയിലെത്തിച്ചു ജെഎംപി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും മരണമടഞ്ഞു. ആദ്യം വെള്ളത്തിൽ വീണവർക്കു ആരക്കുന്നം എ.പി.വർക്കി മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രഥമ ചികിത്സ നൽകി. മനേഷ് ഇലക്ട്രീഷ്യനാണ്. ഭാര്യ: വിദ്യാലക്‌ഷ്മി (മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ്, കൊച്ചി). മക്കൾ: ദക്ഷ, ദിയ.

