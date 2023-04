മാധ്യമങ്ങൾക്കു നോട്ടിസ് നൽകിയതു പിൻവലിക്കണം: പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്പീക്കറുടെ ഓഫിസിനു മുന്നിലുണ്ടായ സംഘർഷം മൊബൈലിൽ ചിത്രീകരിച്ച‍തിന്റെ പേരിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കു നോട്ടിസ് നൽകിയ നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്നു കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ നിയമസഭ സ്പീക്കറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



കാലഹരണപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകളുടെ സാങ്കേതിക നൂലാമാലകൾ ആയുധമാക്കി സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിനു തട‍സ്സം സൃഷ്ടിക്കാനുളള ശ്രമം ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തു‍ന്നതാണ്. പൊടുന്നനെ അസാധാരണ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ തൊഴിലിന്റെ ഭാഗമായി അതു ചിത്രീകരിക്കുക എന്ന സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനമാണ് ഉണ്ടായത്. അതിലെ ശരിതെറ്റുകൾ സ്പീക്കർ തന്നെ നിയമസഭയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും വിഷയം അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. അതിനു ശേഷമാണു ചില മാധ്യമങ്ങളെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ചു നോട്ടിസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

നിയമസഭയിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനുളള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ ഇതെന്ന സംശയം ജനിപ്പിക്കു‍ന്നതാണു നടപടിയെന്നും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം.വി.വിനീത, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആർ. കിരൺ ബാബു എന്നിവർ പറഞ്ഞു.

