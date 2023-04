ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളുമായി ബിജെപി നയതന്ത്രം; കോൺഗ്രസിൽ അസ്വാരസ്യം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളുമായി ബിജെപി നടത്തുന്ന നയതന്ത്ര കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു മറുമരുന്നുമായി കോൺഗ്രസും രംഗത്തിറങ്ങിയെങ്കിലും ഇതിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നേരിയ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ. ബിജെപി നീക്കം ഗൗരവമായി കാണണമെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കത്തു നൽകിയ മുൻ മന്ത്രി കെ.സി.ജോസഫിനെ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ പരസ്യമായി കുറ്റപ്പെടുത്തിയതിൽ ‘എ’ ഗ്രൂപ്പ് അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും വിവാദം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയില്ല.



കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു ബിഷപ്പുമാരുമായി പ്രസിഡന്റ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു തുടക്കമിട്ടതെങ്കിലും ജോസഫിനെ അപമാനിച്ചത് ശരിയായില്ല എന്നായിരുന്നു എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിമർശനം. തലശ്ശേരി അതിരൂപതാ ആർച്ച് ബിഷപ് മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു കെ.സി.ജോസഫിന് എതിരെ സുധാകരന്റെ പരാമർശം. ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ ബിജെപി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളും അതിനോടുള്ള ബിഷപ്പുമാരുടെ പ്രതികരണവും ഗൗരവമായി കാണണമെന്നും രാഷ്ട്രീയകാര്യസമിതി യോഗം വിളിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണു കെ.സി.ജോസഫ് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിനു കത്തു നൽകിയത്. ബിജെപി നേതാക്കളുടെ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ചു കത്തിലെ പരാമർശം ‘അപക്വമായിപ്പോയി’ എന്നാണ് സുധാകരൻ പ്രതികരിച്ചത്.

English Summary: Congress on BJP new move with christians