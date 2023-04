ട്രെയിൻ തീവയ്പു കേസിൽ യുഎപിഎ ചുമത്തി; എൻഐഎക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം

കോഴിക്കോട്∙ എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവയ്പു കേസിൽ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തന നിരോധന നിയമം (യുഎപിഎ) ചുമത്തി അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം ഉൾപ്പെടുന്ന യുഎപിഎ സെക്‌ഷൻ 16 ആണ് ചുമത്തിയതെന്നാണു വിവരം.



ഇന്നലെ അവധി ദിവസമായതിൽ കോഴിക്കോട് മജിസ്ട്രേട്ടിന്റെ (1) വീട്ടിലെത്തിയാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. നിലവിൽ സംസ്ഥാന പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കുന്ന കേസ് യുഎപിഎ ചുമത്തിയതോടെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് (എൻഐഎ) ഏറ്റെടുക്കാം.

English Summary: NIA to take over Kozhikode train fire case