അരിക്കൊമ്പന്റെ സ്ഥലംമാറ്റം ഹൈക്കോടതി ഇന്നു പരിഗണിക്കും

കൊച്ചി ∙ മൂന്നാർ ചിന്നക്കനാൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഭീഷണിയായ അരിക്കൊമ്പനെ മാറ്റുന്ന സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഇന്ന് പ്രത്യേക സിറ്റിങ്ങിലൂടെ തീരുമാനമെടുത്തേക്കും. ജസ്റ്റിസ് എ.കെ.ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, ജസ്റ്റിസ് പി.ഗോപിനാഥ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഹർജി ഇന്നു പരിഗണിക്കും.

പറമ്പിക്കുളത്തിനു പകരം യോജിച്ച മറ്റൊരു ഇടത്തേക്ക് അരിക്കൊമ്പനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം സ്ഥലം നിശ്ചയിക്കാനാണു ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സർക്കാരിനു നിർദേശം നൽകിയിരുന്നത്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പകരം സ്ഥലം കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിൽ പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻ ഉത്തരവു നിലനിൽക്കുമെന്നും അതിലെ നിർദേശങ്ങൾ ഉടനെ നടപ്പാക്കണമെന്നുമാണു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയത്. മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയതായി സർക്കാർ ഇതുവരെ വിദഗ്ധ സമിതിയെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സമിതിയുടെ കൺവീനറും അമിക്കസ് ക്യൂറിയുമായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ രമേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു.

ഹർജി സുപ്രീം കോടതി 24ന് പരിഗണിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ചിന്നക്കനാലിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ‘അരിക്കൊമ്പനെ’ പറമ്പിക്കുളത്തേക്കു മാറ്റണമെന്ന വിദഗ്ധസമിതിയുടെ ശുപാർശയ്ക്കെതിരായ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി 24നു പരിഗണിക്കും.

വിഷ്ണു പ്രസാദ്, സുജ ഭായ് എന്നിവർക്കു വേണ്ടി അഭിഭാഷകനായ വി.കെ.ബിജു ഇന്നലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ബെഞ്ചിൽ വിഷയം ഉന്നയിച്ചു. സർക്കാരിന്റെ ഹർജി തള്ളിയ കാര്യം ഇന്നലെ മൃഗസ്നേഹികളുടെ സംഘടനയ്ക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ വി. ചിദംബരേഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയെങ്കിലും വിഷ്ണു പ്രസാദിന്റെ ഹർജി പരിഗണിക്കാമെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

