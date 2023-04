‘പേപ്പട്ടിയെന്നു വിളിച്ചിട്ടില്ല, ഇഫ്താറിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ തെറ്റില്ല’

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തെന്ന കേസിനിടെ പരാതിക്കാരനെ പേപ്പട്ടി എന്നു വിളിച്ചെന്ന ആരോപണം നിഷേധിച്ചും കേസിൽ എതിർകക്ഷിയായ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച ഇഫ്താർ സംഗമത്തിൽ ലോകായുക്തയും ഉപലോകായുക്തയും പങ്കെടുത്തതിനെ ന്യായീകരിച്ചും ലോകായുക്ത.



പരാതിക്കാരനായ ആർ.എസ്.ശശികുമാറിനെ പേപ്പട്ടിയെന്നു വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഹർജിക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധി നൽകാൻ കഴിയില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇഫ്താറിലാണു പങ്കെടുത്തതെന്നും പിണറായി വിജയന്റേതിൽ അല്ലെന്നും ലോകായുക്ത ന്യായീകരിച്ചു.

ആരോപണങ്ങളിൽ വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ വിശദീകരണം നൽകുന്നതു മുൻപുണ്ടായിട്ടില്ല. പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫിസർ സക്കറിയ മാത്യുവാണ് ലോകായുക്തയ്ക്കു വേണ്ടി വിശദീകരണക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയത്.

വിശദീകരണം ഇങ്ങനെ:

∙ കോടതിയിൽ കേസ് നടക്കുമ്പോൾ പരാതിക്കാരനും കൂട്ടാളികളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ജഡ്ജിമാരെ വ്യക്തിപരമായി അവഹേളിക്കുന്നതിലെ അനൗചിത്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയെന്നതു സത്യമാണ്. അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാത്തതു വിവേകം കൊണ്ടാണ്. വിവേകപൂർണമായ പ്രതികരണത്തിന് ഉദാഹരണവും പറഞ്ഞു. വഴിയിൽ പേപ്പട്ടി നിൽക്കുന്നതു കണ്ടാൽ അതിന്റെ വായിൽ കോലിടാൻ നിൽക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണു നല്ലതെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ആശയം വിശദമാക്കാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതിനെ പരാതിക്കാരനെ പേപ്പട്ടി എന്നു വിളിച്ചെന്നു പറഞ്ഞു ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നതു നിയമപ്രശ്നത്തിൽ നിന്നു ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനും ജനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുമാണ്. ലോകായുക്ത പരാതിക്കാരനെ പേപ്പട്ടി എന്നു വിളിച്ചിട്ടില്ല.

∙ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് വിനിയോഗ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജിയെത്തിയപ്പോൾ അന്നത്തെ ലോകായുക്തയും ഉപലോകായുക്തയും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ വിരമിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബെഞ്ചിലെത്തിയത്. വാദം കേട്ടപ്പോൾ 2 ജഡ്ജിമാർ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യാത്യാസമുണ്ടായി. അപ്പോഴാണു മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിനു വിട്ടത്

∙ ഉത്തരവു തെറ്റെങ്കിൽ അതിനെ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യണം. പകരം ലോകായുക്ത ജഡ്ജിമാരെ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന പരാതിക്കാരന്റെയും ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയും അതിനു പ്രചാരണം നൽകുന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെയും നടപടി പ്രതിഷേധാർഹമാണ്.

∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിരുന്നിൽ ന്യായാധിപൻമാർ പങ്കെടുക്കുന്നതു പതിവാണ്. ലോകായുക്തയും ഉപലോകായുക്തയും പങ്കെടുത്തതു പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ സ്വകാര്യ ഇഫ്താർ വിരുന്നിലല്ല. കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആതിഥ്യം നൽകിയ ഔദ്യോഗിക വിരുന്നിലാണ്. വിശിഷ്ടാതിഥികളായി ക്ഷണം ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണു പങ്കെടുത്തത്. മുഖ്യമന്ത്രിയും ലോകായുക്തയും സ്വകാര്യ സംഭാഷണം നടത്തിയെന്ന പ്രസ്താവന പച്ചക്കള്ളമാണ്. വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്താൽ വിധി അനുകൂലമാകുമെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും.

ന്യായാധിപന്മാർ സംവദിക്കേണ്ടത് പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെയല്ല: ശശികുമാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ന്യായാധിപന്മാർ പൊതു ജനത്തോടു സംവദിക്കേണ്ടതു പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെയല്ല വിധിന്യായത്തിലൂടെ ആകണമെന്നു ദുരിതാശ്വാസ നിധി ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന കേസിലെ ഹർജിക്കാരൻ ആർ.എസ്.ശശികുമാർ. കുറ്റബോധം മറച്ചു പിടിക്കാനാണു ലോകായുക്ത പത്രക്കുറിപ്പുമായി രംഗത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ള കേസ് പരിഗണനയിലിരിക്കെ ആ കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന ന്യായാധിപന്മാർ അതേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചതു ശരിയായില്ലെന്നാണു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. പേപ്പട്ടി എന്നു വിളിച്ച വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിശദീകരണം മര്യാദയ്ക്കു ചേരുന്നതല്ല. കഴിഞ്ഞ 11നാണു വിവാദപരാമർശം ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചതു ദുരൂഹമാണെന്നും ശശികുമാർ പറഞ്ഞു.

