ജോണി നെല്ലൂരിന്റെ രാജി യുഡിഎഫിനെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ

കൊല്ലം ∙ കേരള കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുള്ള ജോണി നെല്ലൂരിന്റെ രാജി യുഡിഎഫിനെ ബാധിക്കില്ലെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ. ജോണി നെല്ലൂർ കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിയായാണ് യുഡിഎഫിലെത്തിയത്. രാജിവച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് മറ്റൊരു പ്രതിനിധിയെ യുഡിഎഫ് യോഗത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കും. അദ്ദേഹം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം യുഡിഎഫുമായി സഹകരിക്കാറില്ല.

തെറ്റായ കാര്യം ചെയ്തതിന് പാർട്ടി നടപടിയെടുത്ത ആളാണു പത്തനംതിട്ട മുൻ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് ബാബു ജോർജ്. ബിജെപിയും മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും വിളിക്കുമ്പോൾ പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കേരള കോൺഗ്രസുകാരോ കോൺഗ്രസുകാരോ അല്ല.

ബിജെപി നേതാക്കൾ അരമനകളിൽ പോകുന്നതിനെതിരെ യുഡിഎഫ് റോഡിലിറങ്ങി സമരം ചെയ്യണോയെന്നു സതീശൻ ചോദിച്ചു. രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളെ അരമനകളിൽ കയറ്റാൻ പാടില്ലെന്നു പറയണോ? രാജ്യവ്യാപകമായി ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ അക്രമം നടത്തുന്നവരാണ് ബിജെപിയും സംഘപരിവാറുമെന്ന് സഭാ നേതൃത്വത്തെയും ക്രൈസ്തവരെയും ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ് യുഡിഎഫ് ചെയ്തത്. 598 ദേവാലയങ്ങളാണ് സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ ആക്രമിച്ചത്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ അരമനകളിൽ കയറിയിറങ്ങുന്നത് ആട്ടിൻ തോലിട്ട ചെന്നായ്ക്കളെ പോലെയാണ്.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയാലും കേരളത്തിൽ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ യുഡിഎഫ് അനുവദിക്കില്ല. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നടപ്പാക്കുന്ന വന്ദേ ഭാരത് പദ്ധതി ട്രെയിൻ കേരളത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അല്ലാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഔദാര്യമല്ലെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Johny Nelloor resignation will not affect UDF says V.D. Satheesan