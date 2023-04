മഅദനിയുടെ യാത്ര: സ്ഥലങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ പൊലീസ്

ബെംഗളൂരു ∙ കേരളത്തിലേക്കു പോകാൻ പൊലീസ് സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ട് പിഡിപി ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ നാസർ മഅദനി ബെംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ പ്രതാപ് റെഡ്ഡിയെ സമീപിച്ചു. ബെംഗളൂരു സ്ഫോടനക്കേസിൽ ജാമ്യത്തിലുള്ള മഅദനിക്ക് ജൂലൈ 8 വരെ കേരളത്തിൽ നിൽക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണിത്. കേരളത്തിൽ തങ്ങാനിടയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള പൊലീസ് സംഘം ആദ്യം സന്ദർശിച്ച ശേഷം സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണം ഒരുക്കാമെന്ന് കമ്മിഷണർ അറിയിച്ചു.

വൃക്കരോഗ ചികിത്സയ്ക്കായി എറണാകുളത്തെ വീട്, പിതാവ് അബ്ദു സമദ് താമസിക്കുന്ന കരുനാഗപ്പള്ളി അൻവാർശേരിയിലെ തോട്ടുവാൽ മൻസിൽ എന്നിവിടങ്ങളിലാണു തങ്ങുക.

സ്ഫോടനക്കേസിൽ 31-ാം പ്രതിയായ മഅദനിക്ക് കടുത്ത പ്രമേഹത്തെ തുടർന്ന് 2014 ജൂലൈ 14നാണു സുപ്രീം കോടതി സോപാധിക ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. 2010 ഓഗസ്റ്റ് 17ന് അൻവാർശേരിയിൽനിന്നാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

English Summary: Police examine places as part of Abdul Nazer Mahdani journey to kerala