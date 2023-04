കെട്ടിട നികുതി: പഴയ അപേക്ഷകളിലും പുതിയ നിരക്ക് ചോദിച്ച് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ

കോഴിക്കോട് ∙ കെട്ടിട നിർമാണ നികുതികളിൽ വട്ടം ചുറ്റി അപേക്ഷകർ. പഴയ അപേക്ഷകൾക്കു പുതിയ ഫീസ് വാങ്ങണോ എന്നറിയാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സർവത്ര ആശയക്കുഴപ്പം. സംസ്ഥാനത്തെ കെട്ടിട നിർമാണ പെർമിറ്റിനുള്ള ഫീസ് അടക്കമുള്ള നികുതികൾ ഏപ്രിൽ 10 മുതൽ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനു മുൻപുള്ള അപേക്ഷകളിലെ ഫീസ് സംബന്ധിച്ചാണ് ആശയക്കുഴപ്പം. പുതിയ ഫീസ് നൽകണമെന്നാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ അപേക്ഷകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പഴയ അപേക്ഷകളിൽ പഴയ നിരക്ക് വാങ്ങിയാൽ മതിയെന്ന് ഉത്തരവിറക്കുമെന്നും മന്ത്രി എം.ബി.രാജേഷ് വ്യക്തമാക്കി.



പുതുക്കിയ കെട്ടിട നിർമാണ നികുതി വർധന നടപ്പാക്കുന്നതിനു മുൻപ് മാർച്ചിൽ തന്നെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ‌ക്കായി അപേക്ഷ നൽകിയവരുടെ കാര്യത്തിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കാനായതിനാൽ ജീവനക്കാർ തിരക്കിലായതാണു കാരണം. ഫീസ് വർധന നടപ്പിൽ വരുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ച് ചില തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബോധപൂർവം അപേക്ഷകൾ പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവരോട് പുതുക്കിയ നിരക്ക് പ്രകാരമുള്ള ഫീസ് അടയ്ക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

റെഗുലറൈസേഷന് പഴയ നിരക്ക് പ്രകാരം 2,562 രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്ന കെട്ടിട ഉടമ പുതുക്കിയ നിരക്കു പ്രകാരം 36,000 രൂപ അടയ്ക്കണം. 5,000 രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്ന വാണിജ്യ കെട്ടിട ഉടമയോട് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് അടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത കുറ്റത്തിന് ഇത്രയും തുക അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടിവരുന്നത് കെട്ടിട ഉടമകൾക്കു വൻബാധ്യതയാവുകയാണ്.

നികുതി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച ഉത്തരവിൽ പഴയ അപേക്ഷകളുടെ കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദീകരണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യത വരുത്തി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയാൽ ആശയക്കുഴപ്പം അവസാനിക്കുമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

∙ "നിരക്കു വർധന പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിനു മുൻപു ലഭിച്ച അപേക്ഷകളിൽ പഴയ നിരക്കു തന്നെയാണ് വാങ്ങേണ്ടത്. അപേക്ഷയിലെ നടപടികളിൽ കാലതമാസമുണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത്. പഴയ അപേക്ഷകളിൽ പഴയ നിരക്ക് വാങ്ങിയാൽ മതിയെന്ന ഉത്തരവ് ഇറക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്." - എം.ബി.രാജേഷ്, തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രി



English Summary : Panchayath office asks new fees for old applications in builing tax