വെള്ളനാട് (തിരുവനന്തപുരം) ∙ കോഴിയെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ കിണറ്റിൽ വീണ കരടി മുങ്ങിച്ചത്തു. മയക്കുവെടി വച്ച ശേഷം വല കെട്ടി കരകയറ്റാനുള്ള ദൗത്യം പാളി. ജനവാസമേഖല‍യിലെ കിണറ്റി‍ലാണ് ആൺകരടി വീണത്. 30 അടിയോളം താഴ്ചയുള്ള കിണറ്റിൽ 10 അടിയോളം വെള്ളത്തിനു മുകളിൽ തെ‌ാടികളിൽ ചവിട്ടി, കുറുകെയാണ് കരടി നിന്നത്.



ഇന്നലെ പുലർച്ചെ 1.10 നാണ് വെള്ളനാട് കണ്ണംമ്പള്ളി കുറിഞ്ചിലക്കോട് പ്രഭാ മന്ദിരത്തിൽ ബി.പ്രഭാകരൻ നായർ വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന വീടി‍ന്റെ പിൻവശത്തെ കിണറ്റിൽ കരടി വീണത്. സമീപത്തെ കോഴിക്കൂട്ടിൽ നിന്നു കോഴികളെ പിടിച്ച ശേഷം വീണ്ടുമൊരു കോഴിയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ, കോഴി പറന്നു കിണറിനു മുകളിൽ വിരിച്ചിരുന്ന അലുമിനിയം വലയിൽ ഇരുന്നു. ഇതിനെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് വലയോടെ കരടി കിണറ്റി‍നുള്ളിലേക്കു വീണത്. കോഴി പറന്നു പോയി. ഭക്ഷിച്ച കോഴികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിണറിനു സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടുടമ അറിയിച്ചതോടെ വനംവകുപ്പും പെ‌ാ‍ലീസും പുലർച്ചെ സ്ഥലത്തെത്തി. നാട്ടുകാരും തടിച്ചുകൂടി. മുകളിലേക്കു കയറാൻ കരടി ശ്രമിച്ചതോടെ കിണറിനു മുകളിൽ വനം വകുപ്പ് വല കെട്ടി. വെള്ളത്തിനടിയിലേക്കു താഴ്ന്നു പോകാതിരിക്കാൻ കരടി നിൽക്കുന്നതിന് താഴെ കയർ ഉപയോഗിച്ച് റിങ് നെറ്റും കെട്ടി. കരടി പലവട്ടം മുകളിലേ‍ക്ക് എത്തിയെങ്കിലും കിണറിന്റെ സിമന്റിട്ട സുരക്ഷാ ഭിത്തിയുടെ ഭാഗത്തെത്തിയപ്പോൾ വഴുതി വീണു.

മയക്കുവെടി വച്ച് കരടിയെ പുറത്തെത്തിച്ച് കൂട്ടിനുള്ളിലാക്കിയ ശേഷം വനമേഖലയിൽ തുറന്നു വിടാനുള്ള ശ്രമമാണ് വനം വകുപ്പ് നടത്തിയത്. രാവിലെ ഒൻപതോടെ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ ചീഫ് വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർ ജേക്കബ് അലക്സാണ്ടർ എത്തി 2 തവണ മയക്കുവെടി വച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ശ്രമം വിജയിച്ചു. കരടിയുടെ തുടയിൽ വെടികെ‌ാണ്ടു. 15 മിനിറ്റിനിടെ മയങ്ങിയ കരടിയെ റിങ് നെറ്റിൽ കെട്ടിയിരുന്ന കയറിൽ പിടിച്ച് ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. കരടിയുടെ പിൻവശം ഭാരം കൂടുതലായിരുന്ന‍തിനാൽ ഇവിടെ കെട്ടിയിരുന്ന കയർ പെ‌ാങ്ങിയില്ല. കരടി കുറച്ചു സമയം നെറ്റിൽ പിടിച്ചു കിടന്നെങ്കിലും വഴുതി വെള്ളത്തിലേക്കു വീണു.

കൊമ്പുകുത്തിയിലും പണ്ട് മയക്കുവെടിയേറ്റ കരടി ചത്തു

മുണ്ടക്കയം ∙ ആറുവർഷം മുൻപു കൊമ്പുകുത്തി ഗ്രാമത്തിലും കിണറ്റിൽ വീണ കരടി മയക്കുവെടിയേറ്റശേഷം ചത്തു. കോരുത്തോട് പഞ്ചായത്തിലെ മടുക്കയിൽ നിന്നു നാലു കിലോമീറ്റർ അകലെ വനാതിർത്തിയിലാണു കൊമ്പുകുത്തി. 2017 മാർച്ച് 11നാണു മഠത്തിങ്കൽ ശ്രീധരന്റെ പുരയിടത്തിലെ കിണറ്റിൽ കരടി വീണത്. വൈകിട്ടു മൂന്നരയ്ക്കു വീണ കരടിയെ പിറ്റേന്നു പുലർച്ചെ നാലോടെയാണു മയക്കുവെടി വച്ച് വലയിൽ കയറ്റി പുറത്തെടുത്തത്. പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ ജീവനുണ്ടായിരുന്നു എരുമേലിയിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസിൽ എത്തിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കരടി ചത്തു.

രക്ഷാദൗത്യത്തിൽ വീഴ്ചയെന്ന് ആക്ഷേപം

വെള്ളനാട് (തിരുവനന്തപുരം) ∙കരടിയെ പുറത്തെടുക്കുന്നതിൽ വനം വകുപ്പിനു വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും വെള്ളം വറ്റിച്ച ശേഷം മയക്കു വെടിവയ്ക്കാമായിരുന്നുവെന്നും ആരോപണമുണ്ടായി. എന്നാൽ വെള്ളം വറ്റിക്കാൻ പൈപ്പ് ഇറക്കിയാൽ അതിൽ പിടിച്ചുകയറാൻ കരടി ശ്രമിക്കുമായിരുന്നെന്നും കിണറ്റിനുള്ളിലെ പമ്പ് സൈറ്റിന്റെ പൈപ്പുകളെല്ലാം അത് കടിച്ചു മുറിച്ചിരുന്നെന്നും ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ പ്രദീപ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Bear falls into well in Thiruvananthapuram, dies