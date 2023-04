ട്രെയിൻ തീവയ്പ്: എൻഐഎയുടെ സൈബർ ഫൊറൻസിക് സംഘം എത്തും

കൊച്ചി∙ എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവയ്പു കേസിൽ ശാസ്ത്രീയ തെളിവെടുപ്പിനായി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ (എൻഐഎ) സൈബർ ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധർ കേരളത്തിലെത്തും. ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണ വിദഗ്ധരും സൈബർ സംഘവും സജ്ജമായ ശേഷം പ്രതി ഷാറുഖ് സെയ്ഫിയെ എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും.



11 ദിവസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഷാറുഖ് കേരള പൊലീസിനു നൽകിയ മൊഴികൾ എൻഐഎ വിശദമായി പരിശോധിക്കും. ഷൊർണൂരിൽ ഷാറുഖ് രണ്ടു ദിവസം താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണു കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കു ലഭിച്ച വിവരം. എന്നാൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം തങ്ങിയതിന്റെ തെളിവാണു പൊലീസിനു ലഭിച്ചത്. തീവയ്പു നടന്ന ഏപ്രിൽ 2നു മുൻപും ഷാറുഖ് ഷൊർണൂരിൽ തങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് എൻഐഎ.

കൊച്ചിയിൽ ഇരുമ്പനത്തു ഷാറുഖിനെ കണ്ടതായുള്ള സാക്ഷിമൊഴികൾ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഷാറുഖ് കൈവശം വച്ച് ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും എങ്ങും എത്തിയിരുന്നില്ല.

ട്രെയിനിനു തീവയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഷാറുഖ് മറ്റുള്ളവരെ ബന്ധപ്പെട്ടതു സ്വന്തം പേരിലുള്ള സിം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചല്ലെന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനം.

ഷാറുഖ് കേരളത്തിലെത്തിയതിന്റെ യഥാർഥ ലക്ഷ്യം ട്രെയിൻ തീവയ്പ് ആയിരിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നാണു കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ വിലയിരുത്തൽ. ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടു നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ആരെയോ എന്തോ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണു ഷാറുഖ് സെയ്ഫി നടത്തിയ ട്രെയിൻ തീവയ്പ് എന്നും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ കരുതുന്നു.

തീവ്രചിന്താഗതിയുള്ള ചില സംഘടനകളും വ്യക്തികളുമായി ഷാറുഖ് സെയ്ഫിക്ക് അടുപ്പമുണ്ടെന്ന‌ു കേരള പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

