വന്ദേഭാരത് ഉദ്ഘാടനം: 3 ദിവസം ട്രെയിൻ ക്രമീകരണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്നുമുതൽ മറ്റന്നാൾ വരെ വിവിധ ട്രെയി‍ൻ സർവീസുകളിൽ മാറ്റം. ‍

∙ ഇന്നത്തെയും നാളത്തെയും മംഗളൂരു– തിരുവനന്തപുരം മലബാർ എക്സ്പ്രസ് (16630), ചെന്നൈ– തിരുവനന്തപുരം മെയിൽ (12623), നാളത്തെ മധുര– തിരുവനന്തപുരം അമൃത എക്സ്പ്രസ് (16344), ഇന്നു പുറപ്പെടുന്ന സെക്കന്തരാബാദ് – തിരുവനന്തപുരം ശബരി എക്സ്പ്രസ് (17230) എന്നിവ കൊച്ചുവേളിയിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കും.

∙ നാളെയും മറ്റന്നാളും കൊല്ലം– തിരുവനന്തപുരം അൺറിസർവ്ഡ് എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷൽ (06423) കഴക്കൂട്ടത്തും നാഗർകോവിൽ– കൊച്ചുവേളി എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷൽ ‌(06430) നേമത്തും സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കും.

∙ നാളെയും മറ്റന്നാളും തിരുവനന്തപുരം– മംഗളൂരു മലബാർ എക്സ്പ്രസ് (16629) വൈകിട്ട് 6.45നും തിരുവനന്തപുരം– ചെന്നൈ മെയിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞു 3.05നും കൊച്ചുവേളിയിൽനിന്നാകും പുറപ്പെടുക.

∙ നാളെയും മറ്റന്നാളും തിരുവനന്തപുരം– കൊല്ലം അൺറിസർവ്ഡ് സ്പെഷൽ (06424) വൈകിട്ട് 6.19നു കഴക്കൂട്ടത്തുനിന്നു പുറപ്പെടും. നാളെയും മറ്റന്നാളും കൊച്ചുവേളി– നാഗർകോവിൽ എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷൽ (06429) ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30ന് നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽനിന്നാകും പുറപ്പെടുക.

∙ മറ്റന്നാളത്തെ തിരുവനന്തപുരം– സിൽച്ചാർ അരോണയ് വീക്കിലി എക്സ്പ്രസ് ഒന്നര മണിക്കൂർ വൈകി വൈകിട്ട് 6.25ന് ആകും പുറപ്പെടുക.

2 ട്രെയിനുകളുടെ സമയം മാറ്റി

വന്ദേഭാരത് സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ 2 ട്രെയിനുകളുടെ സമയത്തിൽ റെയിൽവേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി.

∙ തിരുവനന്തപുരം–ഷൊർണൂർ വേണാട് എക്സ്പ്രസ് 28 മുതൽ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നു രാവിലെ 5.15ന് പകരം 5.25ന് പുറപ്പെടും. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കായംകുളം വരെയുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിലെ സമയത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. പേട്ട–5.31, ചിറയിൻകീഴ്–5.51, കടയ്ക്കാവൂർ–5.55, വർക്കല–6.08, പരവൂർ–6.20, മയ്യനാട്–6.24, കൊല്ലം–6.36, ശാസ്താംകോട്ട–6.55, കരുനാഗപ്പള്ളി–7.06, കായംകുളം–7.20. കായംകുളത്തിനും ഷൊർണൂരിനുമിടയിലെ സ്റ്റേഷനുകളിൽ സമയമാറ്റമില്ല.

∙ തിരുനെൽവേലി–പാലക്കാട് പാലരുവി എക്സ്പ്രസിന് കൊല്ലം മുതൽ എറണാകുളം ടൗൺ വരെയുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിലെ സമയത്തിൽ മാറ്റമുണ്ട്. കൊല്ലത്തു നിന്നു 5 മിനിറ്റ് നേരത്തെ രാവിലെ 4.50ന് പുറപ്പെട്ട് കോട്ടയത്ത് 6.58നും എറണാകുളത്തു 8.40ന് എത്തും, പാലരുവിയുടെ സമയമാറ്റം 27ന് നിലവിൽ വരും. എറണാകുളം മുതൽ പാലക്കാട് വരെയുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിലെ സമയത്തിൽ മാറ്റമില്ല.

ട്രാക്ക് നവീകരണം: സർവീസിൽ മാറ്റം

കറുകുറ്റി – ചാലക്കുടി പാലം, ഷൊർണൂർ ഭാഗങ്ങളിലെ ട്രാക്ക് നവീകരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.

26ന് പുറപ്പെടുന്നവയിൽ പൂ‍ർണമായി റദ്ദാക്കിയവ:

തിരുനെൽ‌വേലിയിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന തിരുനെൽ‌വേലി –പാലക്കാട് എക്സ്പ്രസ് (16791), ഡോ. എംജിആർ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് –ആലപ്പുഴ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് (22639), ഹുബ്ബളിയിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ഹുബ്ബളി ജംക്‌ഷൻ.–കൊച്ചുവേളി പ്രതിവാര എക്സ്പ്രസ് (12777),

27ന് പുറപ്പെടുന്നവയിൽ പൂ‍ർണമായി റദ്ദാക്കിയവ:

എറണാകുളത്തു നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിനുകളായ എറണാകുളം– കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് (16305), എറണാകുളം ജംക്‌ഷൻ–ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷ‌ൽ (06438), എറണാകുളത്തു നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന എറണാകുളം ജംക്‌ഷൻ–കെഎസ്ആർ ബെംഗളൂരു സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് (12678).

കോട്ടയത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന കോട്ടയം–നിലമ്പൂർ റോഡ് എക്സ്പ്രസ് (16326), അന്ന് നിലമ്പൂരിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന നിലമ്പൂർ റോഡ്– കോട്ടയം എക്സ്പ്രസ് (16325), നാഗർകോവിലിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന നാഗർകോവിൽ ജംക്‌ഷൻ– മംഗളൂരു (16606), മംഗളൂരുവിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന മംഗളൂരു സെൻട്രൽ–നാഗർകോവിൽ ജംക്‌ഷൻ (16605), പാലക്കാടുനിന്നു തിരിക്കുന്ന പാലക്കാട്– തിരുനെൽ‌വേലി എക്സ്പ്രസ് (16792), കൊച്ചുവേളിയിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന കൊച്ചുവേളി–ലോകമാന്യ തിലക് ടെർമിനസ് ഗരീബ് രഥ് ബൈ വീക്ക്‌ലി എക്സ്പ്രസ് (12202), എറണാകുളത്തു നിന്നുള്ള എറണാകുളം– പാലക്കാട് മെമു എക്സ്പ്രസ് (06798), പാലക്കാട്–എറണാകുളം ജംക്‌ഷൻ മെമു

(06797), ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ആലപ്പുഴ– ഡോ. എംജിആർ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് (22640), എറണാകുളം–ഷൊർണൂർ മെമു എക്സ്പ്രസ് (06018), എറണാകുളം – ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് (06448), ഗുരുവായൂർ–എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് (06447), ഗുരുവായൂർ–തൃശൂർ എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷൽ (06445), തൃശൂർ–ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷൽ (06446), കൊച്ചുവേളി – ഹുബ്ബളി ജംക്‌ഷൻ പ്രതിവാര എക്സ്പ്രസ് (12778), കണ്ണൂർ ജംക്‌ഷൻ– തിരുവനന്തപുരം ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് (12081), തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ–കണ്ണൂർ ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് (12082), ഗുരുവായൂർ– എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് (06439).

28ന് റദ്ദാക്കിയത്:

ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന കെഎസ്ആർ ബെംഗളൂരു–എറണാകുളം സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് (12677), അന്ന് ലോകമാന്യ തിലക് ടെർമിനസിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ലോകമാന്യ തിലക് ടെർമിനസ്–കൊച്ചുവേളി ഗരീബ് രഥ് ബൈവീക്ക്‌ലി (12201).

