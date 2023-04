എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവയ്പ്: വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് എൻഐഎക്ക് കൈമാറും

കോഴിക്കോട്∙ എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവയ്പ് കേസിന്റെ അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ സംസ്ഥാന പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) ഇന്നു ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജ‍ൻസിക്ക് (എൻഐഎ) കൈമാറും. കേസിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണവിവരങ്ങളും കേസ് ഡയറിയും കൈമാറാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മലപ്പുറം ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എസ്പി പി.വിക്രമന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിജിപി അനിൽകാന്ത് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് 18ന് എൻഐഐ കൊച്ചി യൂണിറ്റ് എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവയ്പ് കേസിൽ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കേസ് പൂർണമായും എൻഐഎയ്ക്ക് കൈമാറി 21നാണ് ഡിജിപി ഉത്തരവിട്ടത്.

എൻഐഎ റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിനനുസരിച്ചു കേസ് കോഴിക്കോട് സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചി എൻഐഎ കോടതിയിലേക്കു മാറ്റും. സംസ്ഥാന പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിച്ച കേസിൽ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തന നിരോധന നിയമം (യുഎപിഎ) ചുമത്തിയതോടെയാണ് എൻഐഎ ഏറ്റെടുത്തത്. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ കൊലക്കുറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾക്കു പുറമേ സ്ഫോടക വസ്തു നിയമത്തിലെ സെക്‌ഷൻ 3,4 എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Kozhikode train fire case to be handed over to NIA