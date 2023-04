കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഇന്നും നാളെയും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

കൊച്ചി∙ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്നും നാളെയും നഗരത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കു 2 മുതൽ രാത്രി 8 വരെയാണു നിയന്ത്രണം. ഈ സമയത്തു പശ്ചിമകൊച്ചി ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കു തേവര ഭാഗത്തേക്കു പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ല. നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ പള്ളിമുക്കിൽ നിന്നു തിരിഞ്ഞു കടവന്ത്ര വഴി വൈറ്റിലയിലെത്തി കുണ്ടന്നൂർ വഴി പോകണം.

പശ്ചിമകൊച്ചിയിൽ നിന്നു നഗരത്തിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ തോപ്പുംപടി, തേവര ഫെറി, കുണ്ടന്നൂർ, വൈറ്റില വഴിയും ഇടക്കൊച്ചി, അരൂർ വഴിയും ദേശീയപാതയിലെത്തി നഗരത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കണം. വാഹനങ്ങൾ ബിഒടി ഈസ്റ്റിൽ നിന്നു തിരിഞ്ഞ് തേവര ഫെറി വഴി കുണ്ടന്നൂർ, വൈറ്റില വഴി പോകേണ്ടതാണ്. എറണാകുളത്തു നിന്നു പശ്ചിമ കൊച്ചിക്കു പോകുന്ന വലിയ വാഹനങ്ങൾ കുണ്ടന്നൂർ, അരൂർ വഴി പോകണം.

മറൈൻ ഡ്രൈവ് ഭാഗത്തു നിന്നു തേവരയിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ ബിടിഎച്ചിൽ നിന്നു തിരിഞ്ഞു ജോസ് ജംക്‌ഷൻ വഴി പോകണം. നഗരത്തിൽ നിന്നു പശ്ചിമ കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള സർവീസ് ബസുകൾ പള്ളിമുക്കിൽ നിന്നു തിരിഞ്ഞു കടവന്ത്ര, വൈറ്റില, കുണ്ടന്നൂർ, അരൂർ വഴി പോകണം.

ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ഭാഗത്തുനിന്നു വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ തേവര ഫെറി ജംക്‌ഷനിൽ ആളിറക്കിയ ശേഷം തേവര ഫെറി ബോട്ട് ഈസ്റ്റർ റോഡിലും മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലും ഇന്ദിരാഗാന്ധി റോഡിലും പാർക്ക് ചെയ്യണം. നാളെ രാവിലെ 8 മുതൽ 10.30 വരെ തേവര ഭാഗത്തു നിന്നു പശ്ചിമകൊച്ചി ഐലൻഡ് ഭാഗത്തേക്കും പശ്ചിമ കൊച്ചിയിൽ നിന്നു തേവര ഭാഗത്തേക്കും വാഹനങ്ങൾക്കു പ്രവേശനമില്ല. പശ്ചിമ കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ തേവര ജംക്‌ഷനിൽ നിന്നു തിരിഞ്ഞു തേവര ഭാഗത്തേക്കു പോകണം. പശ്ചിമകൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ ബിഒടി ഈസ്റ്റിൽ നിന്നു തിരിഞ്ഞു തേവര ഫെറി ഭാഗത്തേക്കും പോകണം.

English Summary: Traffic regulation in kochi city for two days