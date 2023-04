പ്രധാനമന്ത്രിയെ വധിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിക്കത്ത്: പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

കൊച്ചി ∙ രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി സംസ്ഥാനത്തെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ ചാവേർ ആക്രമണത്തിൽ വധിക്കുമെന്നു ഭീഷണിക്കത്ത് എഴുതിയ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ. മുൻവൈരാഗ്യം മൂലം അയൽവാസിയുടെ പേരിൽ വ്യാജക്കത്തു തയാറാക്കിയ കതൃക്കടവ് അഞ്ചാണിക്കൽ സേവ്യറിനെ (58)യാണു നോർത്ത് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കതൃക്കടവിനു സമീപം കേറ്ററിങ് സ്ഥാപനം നടത്തുകയാണു പ്രതി. ഭീഷണിക്കത്തു വിവാദമായതോടെ ശനിയാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഇയാളെ ഇന്നലെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഭീഷണി സന്ദേശമയച്ചതിനും കലാപമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനുമാണു കേസ്.

അയൽവാസിയായ എൻ.ജെ.ജോണിയെ കുടുക്കാനാണു പ്രതി ഭീഷണിക്കത്തു തയാറാക്കിയതെന്നു സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ കെ.സേതുരാമൻ പറഞ്ഞു. കത്തിനു ചുവടെ ജോണിയുടെ പേരും മൊബൈൽ നമ്പറുമുൾപ്പെടെ ചേർത്ത ശേഷമാണു ബിജെപി ഓഫിസിലേക്ക് അയച്ചത്. കത്തു കിട്ടിയ ഉടൻ പൊലീസ് ജോണിയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. കത്തയച്ചതു താനല്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ ജോണി, സേവ്യറിനെപ്പറ്റിയുള്ള സംശയം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. സേവ്യർ മുൻപെഴുതിയ സമാനസ്വഭാവമുള്ള കത്ത് കൈവശമുണ്ടായിരുന്നതു കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഭീഷണിക്കത്തിലെയും ഈ കത്തിലെയും കയ്യക്ഷരം തമ്മിലുള്ള സാമ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ പൊലീസ് ഉടൻ സേവ്യറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ, ആദ്യഘട്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സേവ്യർ കുറ്റം സമ്മതിച്ചില്ല. കയ്യക്ഷരം ഫൊറൻസിക് ലാബിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തി പിന്നിൽ സേവ്യർ തന്നെയെന്നുറപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പരിശോധനാഫലം എതിരായതോടെയാണു പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചത്.

ജോണിയും സേവ്യറും അംഗങ്ങളായുള്ള പള്ളി പ്രാർഥനാ ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിൽ വരവു ചെലവു കണക്കുകളെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കമാണു വൈരാഗ്യത്തിനു കാരണം. തനിക്കെതിരെ സേവ്യർ ഭീഷണി മുഴക്കുകയും വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തെന്നും ജോണി പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. 18ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫിസിൽ ലഭിച്ച ഭീഷണിക്കത്തു പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രനാണു ഡിജിപിക്കു കൈമാറിയത്.

English Summary: Threat Letter against PM Narendra Modi is Fake, One Arrested