എഐ ക്യാമറ: ഉപകരാർ കമ്പനിയുടെ മികവിൽ സംശയം

കോഴിക്കോട് ∙ എഐ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉപകരാർ ലഭിച്ച കോഴിക്കോട്ടെ പ്രസേഡിയോ ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് ഇത്ര വലിയ തുകയുടെ പ്രവൃത്തി നടത്താൻ അനുഭവ പരിചയമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമുയരുന്നു. 2018 ജനുവരിയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തന മൂലധനം 90 ലക്ഷം രൂപയാണ്.

കോഴിക്കോട് മലാപ്പറമ്പിലെ ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സിൽ രണ്ടാം നിലയിലെ മുറിയിലാണ് കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കമ്പനി റജിസ്ട്രാർക്കു നൽകിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം വെബ്സൈറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണി, മൾട്ടി മീഡിയ പ്രസന്റേഷൻ തയാറാക്കൽ എന്നിവയാണ് പ്രവർത്തനം. ട്രാഫിക് മേഖലയിലോ നിർമിത ബുദ്ധി മേഖലയിലോ അനുഭവപരിചയമുള്ളതായി കമ്പനി റജിസ്ട്രാർക്കു നൽകിയ രേഖകളില്ല.

3 ഡയറക്ടർമാരും ഒരു മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമാണ് കമ്പനിക്കുള്ളത്. ഇതിൽ ഒ.ബി.രാംജിത്ത് എന്ന ഡയറക്ടറാണ് എസ്ആർഐടിയുമായി കൺസോർഷ്യം കരാർ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. എസ്ആർഐടിയും ലൈറ്റ് മാസ്റ്റർ ലൈറ്റ്നിങ് ഇന്ത്യയും പ്രസേഡിയോ ടെക്നോളജീസും ഉൾപ്പെട്ട കൺസോർഷ്യത്തിന്റെ പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടറും രാംജിത്താണ്. കെൽട്രോണുമായുള്ള എല്ലാ ആശയ വിനിമയവും നടത്തേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർക്ക് ഉള്ളതെന്ന് എസ്ആർഐടിയുമായി ഒപ്പിട്ട കരാറിൽ പറയുന്നു.

പ്രധാന കരാറുകാരായ എസ്ആർഐടി ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാർ കണ്ണൂർ സ്വദേശികളാണ്. ഇതിലെ പ്രധാന ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാൾ ഊരാളുങ്കൽ എസ്ആർഐടി എന്ന കമ്പനിയിലും ഡയറക്ടറാണ്. 2019ലാണ് ഇദ്ദേഹം എസ്ആർഐടിയിൽ ഡയറക്ടറായി എത്തിയത്.

English Summary: Doubt regarding performance for comapny which got AI camera sub contract