സഭാ മേലധ്യക്ഷരുമായി ഇന്ന് മോദിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ച

കൊച്ചി ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്നു കൊച്ചിയിൽ വിവിധ ക്രൈസ്തവ സഭാ മേലധ്യക്ഷരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. രാത്രി 8ന് വില്ലിങ്ഡൻ ഐലൻഡിലെ ഹോട്ടൽ താജ് മലബാറിലാണു കൂടിക്കാഴ്ച. വിവിധ സഭകളിലെ 8 മതമേലധ്യക്ഷർ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരുക്കുന്ന വിരുന്നിലും പങ്കെടുക്കും.

മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി (സിറോ മലബാർ സഭ), പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്കാ ബാവാ (മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ), മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ് കർദിനാൾ മാർ ബസേലിയോസ് ക്ലീമീസ് കാതോലിക്കാ ബാവാ (മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭ), ആർച്ച് ബിഷപ് ഡോ. ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ (ലത്തീൻ സഭ), ജോസഫ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് (യാക്കോബായ സഭ), മാർ മാത്യു മൂലക്കാട്ട് (ക്നാനായ കത്തോലിക്കാ സഭ), മാർ ഔഗിൻ കുര്യാക്കോസ് (കൽദായ സുറിയാനി സഭ), കുര്യാക്കോസ് മാർ സേവേറിയോസ് (ക്നാനായ സുറിയാനി സഭ) എന്നിവരുടെ പേരുകളാണു പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണുന്നവരുടേതായി ബിജെപി പട്ടികയിലുള്ളത്.

തുടർച്ചയായ ചർച്ചകൾ വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളുമായി ബിജെപി നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയും അതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു. നല്ല രീതിയിലുള്ള പിന്തുണ ഇതിനകം തന്നെ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു ബിജെപിക്കു ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

