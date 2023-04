ശബരി പാതയ്ക്കു പകരം ചെങ്ങന്നൂർ– പമ്പ പരിഗണനയിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ അങ്കമാലി – എരുമേലി ശബരിപാതയ്ക്കു പകരം ചെങ്ങന്നൂരിൽനിന്നു പമ്പയിലേക്കുള്ള പാതയും റെയിൽവേയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. അങ്കമാലി – എരുമേലി പാത 111 കിലോമീറ്റർ ദൂരം വേണ്ടിവരുമ്പോൾ ചെങ്ങന്നൂർ –പമ്പ പാതയുടെ ദൂരം 60 കിലോമീറ്ററാണ്. മാത്രമല്ല എരുമേലിയിൽനിന്നു ശബരിമലയ്ക്ക് 40 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരമുണ്ട്. പമ്പയിലേക്കു പാതയെത്തിയാൽ തീർഥാടകർക്ക് ശബരിമലയ്ക്കു ദൂരം കുറയും– മന്ത്രി ‘മനോരമ’യോട് പറ‍ഞ്ഞു.

കേരളത്തിന് 2 വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളാണ് ഇനി വരുന്നത്. ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ തിരുവനന്തപുരം – കാസർകോട് മാതൃകയിൽ കാസർകോട് നിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അതേ സമയത്ത് യാത്ര തുടങ്ങുന്ന വന്ദേഭാരത് ഉടൻ ലഭിക്കും. നിർമാണം പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇൗ വർഷം ഡിസംബറിലോ അടുത്തവർഷം ജനുവരിയിലോ വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിനും ലഭിക്കും. ഇതു തിരുവനന്തപുരം – ബെംഗളൂരു രാത്രികാല സർവീസായിരിക്കും. തിരുവനന്തപുരം – കൊച്ചി പോലുള്ള ചെറിയ റൂട്ടുകളിൽ ഓടുന്നതിനായി രൂപകൽപന ചെയ്യുന്ന വന്ദേ മെട്രോ ട്രെയിനിന്റെ നിർമാണം തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രഥമപരിഗണന കേരളത്തിനു നൽകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സിൽവർലൈൻ: മിണ്ടാതെ മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയെയും ഒരുമിച്ച് ഒരേ വേദിയിൽ കിട്ടിയിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്നപദ്ധതിയായ സിൽവർലൈനിനെക്കുറിച്ചു പരാമർശിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകിയാൽ മാത്രം സിൽവർലൈൻ നടപ്പാക്കുമെന്നാണു സർക്കാരിന്റെ നിലപാടെങ്കിലും 10 മിനിറ്റോളം നീണ്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരിടത്തും സിൽവർലൈൻ എന്ന വാക്കുച്ചരിച്ചില്ല.

കേരളത്തിനുള്ള വിവിധ റെയിൽ പദ്ധതികളുടെ ശിലാസ്ഥാപനം കൂടി നിർവഹിച്ച വേദിയിലാണു മുഖ്യമന്ത്രി സിൽവർലൈനിനെക്കുറിച്ചു മൗനം പാലിച്ചത്. കേരളത്തിന്റെ മറ്റ് റെയിൽവേ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗത്തിൽ മുന്നോട്ടുവച്ചു. വന്ദേഭാരത് നൽകിയതിൽ നന്ദി പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, കൂടുതൽ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകളും ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിൽവർലൈൻ അടഞ്ഞ അധ്യായമല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നുമായിരുന്നു ഒരാഴ്ച മുൻപ് റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞത്.

English Summary : Chengannur-Pamba route in consideration instead of Sabari route