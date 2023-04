ഒരു ഈച്ചപോലും അറിയാതെ അരിക്കൊമ്പനെ സ്ഥലംമാറ്റും

രാജകുമാരി ∙ ഹൈക്കോടതി നിർദേശ പ്രകാരം അരിക്കൊമ്പനെ മാറ്റേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് വിദഗ്ധ സമിതി സർക്കാരിനു സമർപ്പിച്ചതോടെ ദൗത്യത്തിലെ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി. തേക്കടി പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ്, പാലക്കാട് പറമ്പിക്കുളം, തിരുവനന്തപുരം അഗസ്ത്യാർകൂടം എന്നീ വനമേഖലകളാണു വിദഗ്ധ സമിതി നിർദേശിച്ചതെന്നാണു വിവരം.

അരിക്കൊമ്പൻ വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന മേയ് 3 വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടെന്നാണു വനം വകുപ്പ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദൗത്യസംഘത്തിനു നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശം. ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെ ദൗത്യം നടത്താനാണു നീക്കം. അരിക്കൊമ്പനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി കോടതിയെ അറിയിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു ഹൈക്കോടതി തന്നെ നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും അറിയാതെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാനാണു തീരുമാനം. 301 കോളനിയിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കു പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ്.

ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് യോഗം ചേർന്നു

ചിന്നക്കനാൽ, ശാന്തൻപാറ മേഖലയിലെ മനുഷ്യ–വന്യമൃഗ സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠിച്ച് ഹൈക്കോടതിക്കു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ രൂപീകരിച്ച ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് യോഗം ചേർന്നു. കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫെൻസിങ് സ്ഥാപിക്കണമെന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാ‍ർ ഉന്നയിച്ചു. ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി സെക്രട്ടറിയും സബ് ‍ജഡ്ജിയുമായ പി.എ.സിറാജുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

English Summary: Elephant Arikomban to be moved to another location