എഐ ക്യാമറ: അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് തടിതപ്പാൻ ആലോചന

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെൽട്രോൺ ഉൾപ്പെട്ട എഐ ക്യാമറ വിവാദത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു തടിയൂരാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ ആലോചന. ഇടപാടിൽ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തന്നെ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്നതും മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തിന്റെ ഉത്തരവിൽ തന്നെ ഇതേക്കുറിച്ചു പരാമർശമുള്ളതുമാണു സർക്കാരിനു തിരിച്ചടിയായിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയോ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയെയോ അന്വേഷണത്തിനായി ചുമതലപ്പെടുത്താനാണ് ആലോചന നടക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ചില ഉന്നത ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ ഉന്നതൻ ചർച്ച നടത്തി.



ഇടപാടിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലും കോടതിയെ സമീപിച്ചാൽ സർക്കാർ അന്വേഷണത്തിനായി സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നു കോടതിയെ അറിയിക്കുകയാണു മുഖ്യലക്ഷ്യം. അല്ലെങ്കിൽ കോടതി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാനിടയുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ കൈവിട്ടു പോകും. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ കാരണം. അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആരും ഇതുവരെ സർക്കാരിനു കത്തു നൽകിയിട്ടില്ല. പ്രതിപക്ഷനേതാവ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കത്തു നൽകിയേക്കും.

2 വർഷം മുൻപു പൊലീസിലെ അഴിമതിയും കെടുകാര്യസ്ഥതയും പർച്ചേസ് ഇടപാടുകളും സംബന്ധിച്ച സിഎജി റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയടങ്ങിയ സമിതിയെ അന്വേഷണത്തിനു നിയോഗിച്ചാണു സർക്കാർ തേച്ചുമായ്ച്ചു കളഞ്ഞത്. പിന്നീട് ക്രമക്കേടുകളെല്ലാം ക്രമപ്പെടുത്തി സർക്കാർ ഉത്തരവുമിറക്കി. പൊലീസ് ക്യാംപിൽ നിന്നു വെടിയുണ്ടകൾ കാണാതായെന്ന സിഎജിയുടെ കണ്ടെത്തലും സമാന രീതിയിലാണ് ഒതുക്കിയത്. 2 ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അന്വേഷണത്തിനു നിയോഗിച്ചു. വെടിയുണ്ടകളൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണു കണ്ടെത്തിയത്. എജിയുടെ ഓഡിറ്റ് സംഘം പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ ഹാജരാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വെടിയുണ്ടകൾ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

എഐ ക്യാമറ ഇടപാടിൽ സർക്കാരിന്റെ തന്നെ വിവിധ ഉത്തരവുകളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും വ്യക്തമായ ലംഘനമാണുള്ളത്. അതിനാലാണു പദ്ധതി ആരംഭിച്ച നിലയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നുവെന്ന ജാമ്യമെടുക്കലോടെ സമഗ്ര അനുമതി നൽകി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത്. എല്ലാം കെൽട്രോണിനോടു ചോദിക്കൂ എന്നു പറഞ്ഞു ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു കൈകഴുകിയതും ക്രമക്കേടു വ്യക്തമായതിനാലാണ്. പൊലീസ്, മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പുകളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇടപാടിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്നു സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇടപാടിൽ ഏറ്റവും ഉന്നത തലങ്ങളിലുള്ളവർക്കും പങ്കുണ്ടോ എന്ന സംശയം കാരണമാണു കെൽട്രോണിനെതിരെ പരസ്യ പ്രതികരണത്തിന് ആരും തയാറാകാത്തത്.

